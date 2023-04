Textsammlung: Krieg in der Ukraine und Krieg im Allgemeinen I + II:

tand 30.03.2023

Hier die Aktualisierung unserer Textsammlung/Textreihe zum Krieg in der Ukraine und zum Krieg im allgemeinen. Da wir in kommender Zeit mehrere Veranstaltungen dazu machen werden, empfehlen wir die Lektüre einiger dieser Texte, bis jetzt 82. Hierbei geht es wie die Namen um Texte die sich entweder spezifisch mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen und historischen, vor allem anarchistischen Texten, die sich mit der Thematik des Krieges auseinandersetzen und warum Anarchistinnen und Anarchisten immer und unter allen Umständen gegen alle Kriege sind. Wir werden diese beiden Blöcke von einander trennen und kennzeichnen damit es verständlich ist, und sie jeweils in der Chronologie wie wir sie veröffentlicht haben auflisten. Wir werden weiterhin in kommender Zeit uns mit beiden Themenfelder weiter auseinandersetzen und Texte übersetzen und auch mal wieder selber welche veröffentlichen.

Uns war und ist es wichtig die Dimension einer internationalen Debatte greifbar zu machen, sowie das Positionen gegen den Krieg aus anderen Ländern bekannt sind. Wenn es hier und da auch Differenzen mit den verfassenden Gruppen/Individuen geben kann, ist die klare Haltung die sie bei der Thematik dass was uns veranlasste die Texte zu übersetzen; es gibt keine fortschrittlichen Kriege, nur die Kriege des Kapitals, es gibt keine Nation-Staat was es zu verteidigen gibt, es gibt nur den Klassenkrieg und die weltweite Zerstörung des Staates-Nation-Kapital.

Bei den historischen Texten liegt die Intension auf der Hand, weder stehen wir vor neuen Problemen, noch wurden diese noch nie debattiert, sondern ganz im Gegenteil. Die anarchistische Bewegung ist sehr reich an Geschichte und Erfahrungen und an die muss man nicht nur zugreifen können, sondern sich damit auseinandergesetzt zu haben. Die herrschende Klasse will und braucht eine ignorante Masse, die hilflos ist, um sie immer besser ausbeuten zu könne, beraubt von ihrer Erinnerungen, ihren Kämpfen, ihren Niederlagen (um aus diesen zu lernen), …, es darf nicht sein dass wir nicht mit all unserer Kraft dagegen steuern und die Proleten und uns selbst (auch weil wir selber welche sind) mit den Waffen der Kritik bewaffnen.

Wir werden trotz alldem einen Text mitsamt der Kritik darauf übersetzen und veröffentlichen der die Verteidigung der ukrainischen Nation-Staat aus einer kommunistischen Sicht übersetzen, weil der ganz offen alle Widersprüche offenlegt die hinter dieser Haltung stehen. Die Kritik-Antwort daran ist deutlich und auch wir werden dazu etwas sagen. Wir denken dass nur in der Kombination die Kritik verständlich sein wird.

Auch spielen, eigentlich werden wir es sehr sicher machen, wir mit dem Gedanken diese Textreihe als Buch rauszubringen, bis jetzt haben wir um die 80 Texte dazu übersetzt, geschrieben, veröffentlicht und aus der Vergessenheit gerettet. Der Umfang wäre ein enormer, da es sich zwischen 750.000 und 1.000.000 Zeichen handelt. Etwa ein Buch mit 400 Seiten. Vielleicht haben ja auch andere daran Interesse.

Für die Anarchie

Soligruppe für Gefangene und den sozialen Krieg

Zum Krieg in der Ukraine:

I. Gegen alle Kriege … außer den „gerechten“ Kriegen?

II. Der britische Anarchismus erliegt dem Kriegsfieber

III. Gegen falschen Internationalismus

IV. Gegen die leninistische Position zum Imperialismus | erschien auf Insurgent Notes von Antithesi

V. Hinter den Frontlinien

VI. Antimilitaristischer Poster

VII. (Tridni Valka) Krieg & Revolution!?

VIII. EINE DEBATTE ÜBER DEN KRIEG IN DER UKRAINE

IX. Appell: Tage der internationalen Solidarität mit Deserteuren

X. (Tschechien) Rote Farbe an die Fassade der ukrainischen Botschaft – Blut unter der Fassade des ukrainischen Staates

XI. (Tschechien) Anarchistischer Antimilitarismus und Mythen über den Krieg in der Ukraine

XII. Anarchismus, Nationalismus, Krieg und Frieden

XIII. VERRÄTER AN ALLEN VATERLÄNDERN

XIV. Vom Kampf gegen Windmühlen oder auch nicht. Zum Artikel „Antwort an die Soligruppe für Gefangene“ in der Publikation In der Tat Nummer 16

XV. (Dark Nights Nr.51) Krieg ist das höchste Drama einer vollständig mechanisierten Gesellschaft

XVI. (Tschechien) Internationalistische Beiträge zum Widerstand gegen den Krieg

XVII. Internationalistisches Manifest gegen den kapitalistischen Krieg und Frieden in der Ukraine…

XVIII. Zu der Ausgabe Nummer 15 der anarchistischen Zeitschrift „In der Tat“, eine Kritik und warum Wörter viel bedeuten, über rhetorische Stilmittel und die Praxis daraus

XIX. (Bulgarien) Konflikt – Das wahre Ende der Geschichte ist das Ende des Krieges

XX. Kritischer Kommentar zur politischen Ausrichtung des Textes von Kolektivně proti Kapitálu – Mouvement Communiste

XXI. (Gilles Dauvé) Der Frieden ist der Krieg

XXII. (Italien) Den Krieg sabotieren – Die Internationale entfachten

XXIII. (KRAS-IAA) Wieder einmal über „Anarchist*innen“, die die Prinzipien vergessen haben

XXIV. EINE DEMOKRATIE, FÜR DIE MAN STERBEN MUSS

XXV. (Frankreich) Lebewohl zum Leben, Lebewohl zur Liebe… Ukraine, Krieg und Selbstorganisation

XXVI. (Frankreich) „Ukraine 2022“

XXVII. KÄMPFE NICHT FÜR „DEIN“ LAND!

XXVIII. Der Krieg beginnt hier

XXIX. Was revolutionärer internationalistischer Defätismus im ‚ukrainischen‘ Krieg wirklich bedeutet

XXX. (Argentinien) Ukraine: Krieg oder Revolution?

XXXI. KRAS-IAA, Antikriegskampf in Russland und in der Ukraine

XXXII. (Russland) KRAS-IAA ÜBER DEN KRIEG IN DER UKRAINE

XXXIII. (Frankreich) Kriegslogiken

XXXIV. Kein Frieden mit den herrschenden Verhältnissen, die keinen Frieden kennen!

XXXV. (Ecuador) Über den revolutionären Defätismus und den proletarischen Internationalismus im aktuellen Russland-Ukraine/NATO-Krieg

XXXVI. (Chile) Reflexionen über das anhaltende kapitalistische Gemetzel, Russland-Ukraine

XXXVII. Über den Krieg in der Ukraine

XXXVIII. (Oveja Negra, Argentinien) GEGEN DEN KAPITALISTISCHEN KRIEG!

XXXIX. Der Krieg der Zersetzung des russischen Kapitalismus

XL. Invasion in der Ukraine, lose/lockere Meinungen.

XLI. DER HAUPTFEIND STEHT IM EIGENEN LAND!

XLII. Ukraine „Es gibt kein „wir“.

XLII. 9 Punkte – Erste Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine

XLIII. (Chile) Ukraine und Russland: Nazis gegen Faschismus?

XLIV. (Grupo Barbaria) Der ökonomische Krieg, der Krieg, der schon ist

XLV. Über die Nutzbarkeit (oder auch nicht) der internationalistischen Aufrufe gegen den Krieg

XLVI. (Volksrepublik China) Die Scham teilen 与有耻焉 – ein Brief von Internationalisten vom chinesischen Festland 来自中国大陆国际主义者的一封信

XLVII. (Russland) Der Krieg hat begonnen

XLVIII. (Iran) Kein Krieg außer dem Klassenkrieg: Erklärungen der Arbeiter von Haft Tappeh

XLIX. (Tridni Valka) Proletarier in Russland und in der Ukraine! An der Produktionsfront und an der militärischen Front… Gefährten und Gefährtinnen!

L. (Grupo Barbaria) Einige grundlegende Positionen des proletarischen Internationalismus

LI. Gegen die Kriege des Kapitalismus, lautet unsere Antwort sozialer Krieg

LII. (Grupo Barbaria) Krieg in der Ukraine: Katz und Maus

LIII. (Grupo Barbaria) Ukraine, Russland und die Bedeutsamkeit/Tragweite von Fragen

Historische Texte, überwiegend anarchistische, ältere und nicht so ältere:

LIV. (1937) Von einem „Unkontrollierten“ der Columna de Hierro

LV. Rojava: Fantasien und Realitäten

LVI. In Rojava: Der Volkskrieg ist kein Klassenkrieg

LVII. (Anonym) Gegen den Krieg, Gegen den Frieden – Elemente für einen aufständischen Kampf gegen den Militarismus und die Repression

LVIII. Luxemburg, Anti-Militarismus und Anarchismus.

LVIX. Eine Kritik des deutschen sozialdemokratischen Programms – Mikhail Bakunin

LX. (Frankreich 1915) Anarchisten und der Krieg. Zwei Haltungen.

LXI. Klassenkampf im Kriege / G.I.K. (Holland), 1935

LXII. (1938) Die Flagge beleidigen, André Prudhommeaux

LXIII. Die Anarchist*innen in Großbritannien angesichts des Falklandkriegs 1982 – 1983

LXIV. Vom revolutionären Kampf zur antifaschistischen Union sacrée, Dominique Attruia, Januar und Februar 1938.

LXV. Revolutionärer Defätismus, Agustín Guillamón, 2015

LXVI. (Der revolutionäre Funke) Es gibt keine „richtige Seite“ in einem imperialistischen Krieg

LXVII. Solange das Gemetzel andauert – Errico Malatesta (1915)

LXVIII. 1917 – Antwort auf das Manifest der Sechzehn

LXIX. Luigi Fabbri, Der europäische Krieg und die Anarchisten (1916)

LXX. Antimilitarismus: Wurde er richtig verstanden? – Errico Malatesta (1914)

LXXI. Kriegszeiten, eine Artikelreihe vom Revolutionsverlag

LXXII. Rudolf Rocker und die anarchistische Haltung zum Krieg (1946), André Prudhommeaux

LXXIII: Milizionäre, ja! Aber Soldaten, niemals! – Spanische anarchistische Milizen (1936)

LXXIV. Wenn wir kämpfen müssen, dann für die soziale Revolution – Mother Earth (1914)

LXXV. (Luigi Galleani) Gegen den Krieg, gegen den Frieden, für die Revolution!

LXXVI. (Otto Rühle) Welche Seite ergreifen?

LXXVII. Anarchistinnen und Anarchisten haben ihre Prinzipien vergessen

LXXVIII. (Alfredo Maria Bonanno) Der Krieg und der Frieden

LXXIX. Emma Goldman – Die Förderer des Kriegswahns

LXXX. Die Anarchistische Internationale – Anti-Kriegs-Manifest

LXXXI. (Emma Goldman) Patriotismus: eine Bedrohung für die Freiheit

LXXXI. Invarianz/Unveränderlichkeit der Haltung der Revolutionäre zum Krieg

