Solidarische Grüße aus Halle an die Haldi 47

Das Hausprojekt Haldi 47 in Bochum (Hamme) wurde am 21.3.2023 und am 24.3.2023 Ziel von zwei widerlichen Fascho-Angriffen. Beim ersten Angriff wurden mehrere Steine auf die Fenster geworfen und Nazi-Graffiti hinterlassen, verletzt wurde zum Glück niemand. In der NAcht zum 24.3. kam es dann erneut zu einem Angriff, diesmal hatten die Angreifer eine Schusswaffe bei sich. Sie bedrohten damit die Bewohner*innen und riefen Morddrohungen. Es wurde auch eine Person durch Pfefferspray verletzt. Der Angriff ging voraussichtlich von der Dortmunder Nazi-Szene aus, die auch schon andere Projekte in Dortmund angegriffen hat.

Vollste Solidarität an die Projekte und auch an die Menschen, die Opfer dieser ekelhaften Scheiße wurden!

Wir senden euch solidarische Grüße aus Halle vor dem Thor Steinar Laden, weil auch wir hier sagen: Egal wo, kein Fußbreit den Faschisten!

Nazis aufs Maul hier und überall! Trifft es einen, trifft es alle! ALERTA