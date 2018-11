(B) Kein Weihnachtsfest der AfD! (UPDATE)

Keine AfD- Feier im Landhaus Pankow

Nach unseren Informationen wird die angekündigte AfD Weihnachtsfeier im Landhaus Pankow am 30.11.2018 nicht stattfinden. Gründe den widerlichen RassistInnen abzusagen und sie vor die Tür zu setzen bestehen zuhauf. Für welchen sich der Inhaber des Landhaus entschieden hat, können wir nur erahnen: Wir vermuten, dass der Wirt davon ausgegangen ist, er könne ohne größeres Aufsehen seine Räume an die rassistische AfD vermieten. Die angekündigte antifaschistische Demonstration hat ihn wahrscheinlich dazu bewogen, es sich anders zu überlegen.

Da eine Absage aber noch lange nicht Einsicht bedeutet und es bis jetzt kein Statement oder gar eine Distanzierung von neofaschistischen Umtrieben seitens des Inhabers gibt, ist es wohl nach wie vor notwendig den Laden im antifaschistischen Fokus zu behalten. Noch wissen wir nicht, ob es sich beim Inhaber Reiner Mosni nicht vielleicht doch um einen Überzeugungstäter handelt.

Rückzug nach Blankenburg

Die Pankower AfD hat ihr kleines Tannenbäumchen wieder eingepackt und verkriecht sich am 07.12.2018 in ihrem ranzigen Bürgerbüro in Blankenburg, um ihr völkisches Festlein doch noch zu feiern. Da wir hier seit der letzten Fahrraddemo im Mai 2018 nicht mehr zu Gast waren und wir der Meinung sind, dass die AfD bei allem gestört werden sollte, was sie tut, haben wir uns dazu entschieden diese NationalistInnen auch dort nicht in Ruhe feiern zu lassen.

Zusätzlich möchten wir mit unserem Protest an diesem Abend in Blankenburg einer schleichenden Normalisierung und Akzeptanz der AfD in der Nachbar*innenschaft entgegenwirken.

Lasst uns gemeinsam nach Blankenburg fahren, um der AfD Pankow auch dort ihr Weihnachtsfest gehörig zu vermiesen.

Freut euch, die Antifa kommt zu eurer Feier!

Keine Weihnachtsfeier für RassistInnen!

Kein Raum der AfD! Auch nicht der Eigene!

Anreisetreff vom S Bahnhof Gesundbrunnen (Gleis 4) am 07.12.2018: 17:00 Uhr (pünktlich)

Demonstration vom S Bahnhof Blankenburg mit Abschlusskundgebung vor dem Bürgerbüro der AfD Pankow: 17:30 Uhr