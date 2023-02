[IT] Alfredo Cospito erneut verlegt

Wir haben erfahren, dass der anarchistische Genosse Alfredo Cospito, der sich seit 131 Tagen im Hungerstreik befindet, heute, am 27. Februar, von der medizinischen Abteilung des Krankenhauses San Paolo in die Intensivstation des Mailänder Opera-Gefängnisses verlegt wurde, wo er sich befand, bevor er am 11. Februar nach San Paolo verlegt wurde.

Die Anhörung vor dem Kassationsgerichtshof am 24. Februar, bei der die Haftanordnung in 41bis bestätigt wurde, bestätigte endgültig den Willen des Staates, unseren Gefährten zu vernichten - ein Wille, der sich bereits im Dezember mit dem Ergebnis der Anhörung vor dem Überwachungsgericht in Rom abzeichnete. Die jüngste Verlegung von San Paolo nach Opera steht ganz im Zeichen dieses Vernichtungswillens. Sie haben die Absicht, einen Genossen zu vernichten und glauben, mit ihm eine Warnung an den revolutionären Kampf in diesem Land zu geben. Die Absicht ist jedoch vergeblich: das Bedürfnis, gegen den Staat und das Kapital zu kämpfen, ist unstillbar, der Wunsch, diese autoritäre gesellschaftliche Realität zu stürzen, ist unstillbar.

TOD DEM STAAT, IMMER FÜR DIE ANARCHIE

Die Adresse des Mitstreiters lautet:

Alfredo Cospito

Mailänder Operngefängnis

Via Camporgnago 40

20141 Mailand