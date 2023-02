+++ Antifa-Ost-Verfahren am OLG nähert sich dem Ende +++ TagX in Leipzig rückt näher +++

Dies könnte für die Angeklagten einige Jahre Haft bedeuten. Lina ist bereits seit November 2020 in U-Haft.

Am Samstag nach der Urteilsverkündung wird in Leipzig eine große Antifaschistische Demo stattfinden. Der Senat des OLG Dresden hat kürzlich das Ende des Prozesses auf den 22. oder 23.3. datiert, zieht aber in Erwägung, das Urteil erst am 29.3. zu fällen. Somit würde TagX mit großer Wahrscheinlichkeit auf den 25.3. oder den 1.4. fallen. Am 16.3. wird der Senat sich endgültig festlegen.

Kommt also am TagX nach Leipzig und lasst uns gemeinsam unsere Wut über Knast und Repression gegen Antifaschist:innen auf die Straße tragen!

Kommt in den Antipatriarchalen Block!

Der Antipatriarchale Block als Frontblock auf der Demo ist ein Ergebnis von Kritik an laufenden Prozessen in der Soliarbeit im Antifa-Ost-Verfahren, den Beschuldigten und ihrem Umfeld. Mit dem Block wollen sich Menschen trotzdem solidarisch mit den von Repressionen betroffenen Antifaschist:innen zeigen!

Hier der Jingle und alle bisherigen Aufrufe:

Jingle: https://archive.org/details/jingle_antipblock

Aufruf Antipatriarchaler Block:

https://de.indymedia.org/node/247407

https://de.indymedia.org/node/250497

Nachtrag:

https://knack.news/5093

Aufruf TagX-Demo:

https://tagxantifaost.noblogs.org/

Mehr Infos zum Verfahren:

https://www.soli-antifa-ost.org/

Falls ihr nicht nach Leipzig kommen könnt, macht Aktionen in euren eigenen Städten!

Wir sehen uns auf der Straße!

Feuer und Flamme der Repression und dem Patriarchat!