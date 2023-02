Antifaschistisches Memory "...damits die Richtigen trifft" #4

Seit Jahren organisiert die AfD auf dem Altmarkt eine Kundgebung am Denkmal für dort verbrannte Tote der Bombardierung. Mit rund 200 bis 500 Teilnehmer*innen hat sich ein geschichtsrevisionistisches Gedenken im Herzen der Stadt etabliert, wo doch die Menschenkette alljährlich das arme Dresden so gern beschützen will. Dort tummelten sich generell viele, die auch beim Naziaufmarsch traditionell dabei sind: Rico Knobloch und Co nahmen zum Beispiel im letzten Jahr an der Kundgebung teil. Prominenter Gast aus den Reihen der AfD war im letzten Jahr Maximilian Krah, Europaabgeordneter aus Dresden. Er wurde begleitet vom Sächsischen Parteivorsitzenden Jörg Urban und dem Landtagsabgeordneten Rene Hein. Während die beiden in diesem Jahr auch mindestens auf dem Heidefriedhof zugegen waren, scheint Krah seine „Heimat“ über den Berliner Wahlkampf und die Suspendierung von der ID-Fraktion im Europäischen Parlament vergessen zu haben. https://www.dokmz.com/2023/02/09/afd-im-europaparlament-akte-des-wahnsinns-maximiliankrah-nicolausfest/ In diesem Jahr zog die Partei tatsächlich ihre Anmeldung zurück, denn der Altmarkt ist derzeit eine einzige Baustelle. So fand nur eine Kranzniederlegung auf dem Heidefriedhof statt. Die ehemaligen JA-Vorsitzenden Mathias Scholzhttps://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/politik/landeschef-afd-jugend-sachsen-zurueckgetreten-100.html und Thomas Ladzinski, letzterer ist heute AfD-Stadtrat, waren dort. Später am Abend war Scholz am Rande des Altmarkts im Gespräch mit Jens Lorek und Katja Kaiser zu sehen. Im Dienste der Landtagsfraktion steht der Ex-JVA Beamte Daniel Zabelhttps://www.antifainfoblatt.de/artikel/kurzer-prozess-f%C3%BCnf-justizbeamte-dresden-verurteilt und vermutlich auch Sören Oltersdorf. Letzter sollte eigentlich mal aus der Partei ausgeschlossen werden, nachdem öffentlich wurde, dass er für die NPD als Ordner fungierte. Er scheint dem Ausschluss aber entgangen zu sein. https://afdwatchafd.wordpress.com/2014/12/07/soren-oltersdorf/ Außerdem ist unter denen ohne Mandat für die Partei, noch der Pressesprecher Andreas Albrecht Harlaß zu nennen. Er ist ein widerlicher Typ, der immer wieder mit „Tabubrüchen“ auffällt und den ihr, wenn ihr ihn mal seht, als Neonazi beschimpfen dürft. Damit haben auch deutsche Gerichte kein Problem. https://politik.watson.de/deutschland/politik/652776847-afd-diese-politiker-duerfen-als-neonazis-bezeichnet-werden-sagen-gerichte Eine Parteiebene drunter steht Silke Schöps. Sie gehört, typisch für die sächsische AfD, zum Flügel und besuchte gemeinsam mit ihrer Tochter Freya Schöps im Juli 2022 das Sommerfest des faschistischen Institut für Staatspolitik. Ihre Tochter ist ein wichtiges Gesicht der Jungen Alternative um den Vorsitzenden Jan Richard Behr, sprach zum Beispiel im Mai 2022 mit Höcke zusammen in Grimma auf einer Bühne. Zur JA gehören außerdem Fabian Küble, Nicole Tietz, https://twitter.com/IbDoku/status/1526842403616874496#m, Katharina Fischer und Toni Gelbrich. Letzterer kommt von der Identitären Bewegung (IB), bei der er sich noch vor zwei Jahren als Schläger gerierte. Mittlerweile ist er das Aushängeschild der JA. https://twitter.com/IbDoku/status/1526842403616874496 Ebenfalls durch Gewaltbereitschaft aufgefallen ist der Neuzugang aus Münster/Bochum, Bastian Hans. https://identitaereinbochum.noblogs.org/bastian-hans/ Er hat eine Karriere als Ortsgruppenleiter der IB und Hooligan vorzuweisen und ist bei den meisten Aktionen der JA in Dresden dabei. Letzteres trifft auch auf die „Unbekannte Nummer 1“ und den „Unbekannten Nummer 2“zu, von denen wir leider noch keine Namen haben. Da sie aber seit Längerem regelmäßig bei Ständen und Aktionen der JA dabei sind, gehören sie auch in dieses Memory. Wir haben uns auf einige wenige Charaktere beschränkt, die in Dresden und Umgebung aktiv sind. Da gäbe es noch viele mehr. Wer sich für die Politik der lokalen AfD interessiert, kann sich über alle Abgeordneten ja einfach auf den Seiten der Partei informieren! Und Memory spielen! Dran bleiben!

Bis zum nächsten Mal. Eure Memory-Crew Seite 1

Seite 2 Seite 3 Seite 4 Rückseite