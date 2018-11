(B) Kein Raum der AfD! Rechte CDU Hardliner und AfD Hand in Hand (UPDATE)

Morgen am 20.11.2018 findet vor dem Restaurant Maestral in Reinickendorf eine Kundgebung gegen die Vermietung an rechte Parteien und Organisationen statt. Bereits am 13. November machte der rechte CDU Hardliner Björn Wohlert gegen die antifaschistische Kundgebung Stimmung. Er rief auf Facebook gar dazu auf vor Ort Solidarität mit dem Maestral zu zeigen. Kein Wunder, denn sein Verband nutzt das Restaurant Maestral ebenfalls seit geraumer Zeit. So zuletzt geschehen am 13. November 2018 zwecks der Diskussionsveranstaltung „MUFs in Reinickendorf – Ausweg oder Sackgasse“. Björn Wohlert, seines Zeichens integrationspolitischer Sprecher der AfD Reinickendorf diskutierte an diesem Abend mit dem ebenfalls für seine rechten Positionen bekannten Burkard Dregger (Vorsitzender und innenpolitischer Sprecher der CDU). Wohlert der gerne damit prahlt, dass er sich für „konsequente Abschiebungen“ einsetzt und dem sogar von FDP Politikern „Ausländerfeindlichkeit“ vorgeworfen wird, sucht in letzter Zeit vermehrt den Schulterschluss mit der neofaschistischen AfD.

Unter Wohlerts Aufruf finden sich diverse Kommentare von besorgten Bürger*innen, rechten Trollen und AfD- Symphatisant*innen. In diesen Kommentaren wird auch zu Gewalt gegenüber Antifaschist*innen aufgerufen, wovon sich Wohlert nur zu Beginn der Facebook Diskussion halbherzig distanziert. Er ist also aktiv mitverantwortlich an der Hetze auf Facebook. Dass dies nicht nur in den sozialen Medien bleibt, hat sich schon oft gezeigt.

Währenddessen hat die AfD Reinickendorf Angst bekommen ihren wichtigsten Raum zu verlieren. Im Maestral hält sie Vorträge, Stammtische und Bürgerdialoge ab. Ohne diesen Raum wäre die politische Arbeit des Bezirksverbandes stark geschwächt. Um den Rauswurf zu verhindern, mobilisieren sie aktiv in ganz Berlin. Damit ja ein starkes Zeichen für ihre Homezone gesetzt wird, braucht die AfD jede*n Otto.

Kommt also zur Kundgebung, unterstützt die Antifaschist*innen vor Ort und lasst uns dafür sorgen, dass dem Maestral von jetzt an keine ruhige Minute mehr gelassen wird.

Wir bleiben dabei:

Kein Raum der AFD! Maestral dicht machen!

Kundgebung: 20.11.2018 | 18.00 Uhr | vor dem Maestral

(Eichborndamm 236, U Rathaus Reinickendorf)



Vortreffpunkt für gemeinsame Anreise: 20.11.2018 | 17.30 Uhr | Gesundbrunnen (An der U8 Richtung Wittenau)

Richtet AfD Freund Björn Wohlert ruhig eure Grüße aus: wohlert@cdu-reinickendorf.de

facebook.com/bjoern.wohlert/

Tel: 030 55571074