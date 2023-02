(B) Neubau in der Rummelsburger Bucht mit Farbe und Steinen beworfen

Rummelsburger Bucht, Februar 2023; Betonbauten, Glasfassaden, Baumaschinen, Überwachungskameras und Kahlschlag wo das Auge hinreicht. An kaum einem anderen Ort der Stadt ist die zerstörerische Kraft der kapitalistischen Aufwertung so schonungslos am wüten wie an diesem einst idyllischen, wilden Örtchen, das für viele ein geliebtes zu Hause war.