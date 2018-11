[RMK] Würdiges Gedenken in Welzheim anlässlich der faschistischen Pogromnacht

Die Rede des OAT handelte vom Antisemitismus der deutschen Faschisten und der ungebrochenen Notwendigkeit antifaschistischen Engagements, während die Rede der VVN neben der lokal gepflegten Erinnerungsarbeit die Verbrechen der Faschisten im Welzheimer KZ thematisierte.

Dank unserer Mobilisierungsarbeit im Netz, in der Lokalpresse und auf der Straße bei Flugblattverteilaktionen beteiligten sich jung und alt, darunter viele WelzheimerInnen, am anschließenden Gang zur Gedenkstätte, der unangemeldet störungsfrei und selbstbestimmt ablaufen konnte. Die koordiniert auftretenden AktivistInnen benannten außerdem die Schillerstraße in „Hermann-Schlotterbeck-Straße“ um, sodass der Straßenname wieder wie früher an den in Welzheim inhaftierten und ermordeten Kommunisten erinnert. In andächtiger Stimmung wurden nach einer Gedenkminute rote Nelken am Mahnmal niedergelegt. Die positiven Rückmeldungen und Danksagungen der Lokalbevölkerung motivieren uns für eine Wiederholung des Gedenkens im nächsten Jahr.

Am Abend besuchte das OAT eine Ausstellung des Historischen Vereins Welzheim im Kulturhaus Schwanen, die die Geschichte des KZs Welzheim ausführlicher rekonstruiert. Bei ergiebigen Gesprächen mit BesucherInnen der Ausstellung konnten weitere Flyer verteilt und Kontakte geknüpft werden.

Wenn du Lust auf Aktionen gegen AfD und Nazis hast, dann komm zum Offenen Antifaschistischen Treffen Rems-Murr!

Immer am 2. Dienstag des Monats um 19 Uhr im IG-Metall Haus Waiblingen!

Mehr Infos gibt es unter https://oatrm.wordpress.com/ .