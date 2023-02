(Köln) #Lützerathlebtweiter: Nächtlicher Besuch bei Primus Service GmbH

Das Angebot der Primus Service GmBh unter dem Führungsduo Sven Sommer und Alexandra Michels ist die Gastroversorgung in den Sektoren Betriebsverpflegung, Health Care, Flüchtlingshilfe und Einsatzverpflegung.

In der Betriebsverpflegung konnte laut Website im Sommer 2021 mit dem Deutsche Post DHL Group Campus in Bonn der „bisher größte Kunde“ im Bereich der Betriebsgastronomie gewonnen werden. Im Bereich der Flüchtlingshilfe betreibt Primus bundesweit Standorte und verdient so an der Sammelunterbringung von Geflüchteten dabei werben sie damit, „typische“ Gerichte aus den Heimatländern der Geflüchteten mit bio-fairtrade Gewürzen zuzubereiten. Außerdem wäre da noch die Einsatzverpflegung, wo Primus stolz verkündet: „Polizeieinsatzverpflegung bedeutet vor allem eines: Einsatz. An sieben Tagen in der Woche. 24 Stunden am Tag. Auf uns ist Verlass, wenn es darauf ankommt.

Das Primus-Team der Polizeieinsatzversorgung verpflegt verschiedene Polizeibehörden in NRW mit Verpflegungsbeuteln und Getränken für Sofort- bzw. Großeinsatzlagen. Für die Polizeiversorgung sind wir mit Freude und Engagement an 365 Tagen im Jahr im Einsatz.“

Wie verlässlich und erfreut Primus die polizeilichen Großeinsätze unterstützt, konnten sie im Januar in Lützerath unter Beweis stellen. Mit dem Catering für den Polizeieinsatz hat Primus nicht nur einen elementaren Teil der infrastrukturellen Grundlagen für diesen Einsatz geschaffen sondern auch an der Zerstörung Lützeraths verdient. Außerdem so den weiteren Braunkohleabbau ermöglicht, Ursachen für globale Erwärmung gefördert und somit auch daraus resultierende Umweltkatastrophen. Diese schaffen weitere Fluchtursachen!

Das Unternehmen gehört zu jenen, die durch ihre Arbeit Grundlagen schaffen, die menschenunwürdige Verhältnisse ermöglichen und stabilisieren. Mit diesem nächtlichen Besuch wollen wir die Primus Service GmbH als Akteurin und Profiteurin von Zerstörung und Unterdrückung kennzeichnen und uns der militanten Kampagne anschließen, die die Räumung von Lützerath nicht unbeantwortet lässt.

Wer Bullen füttert, wird gebissen!





Wir senden solidarische Grüße an alle, die Tag und Nacht in und um Lützerath gekämpft haben und weiter kämpfen.



Solidarität und Kraft gehen auch an den Gefährten im Hamburger Parkbank-Verfahren.