Stop Cop City: in Solidarität und Trauer

Übersetzung eines Textes von Black Rose Anarchist Federation / Federación Anarquista Rosa Negra vom 19. Januar 2023.



Am 18. Januar 2023 ist eine Einsatzgruppe mehrerer Behörden in den stattfindenden Protest der Baumbesetzungen in Atlanta in Georgia gekommen um ihn zu räumen. In den ersten Minuten der Operation haben Einheiten des Bundesstaates Georgia auf einen Baumbesetzer geschossen und ihn getötet.

