Radio Ⓐ aus Karlsruhe jetzt mit eigenem Blog und eigener E-mailadresse

Das A steht für Anarchismus. Im monatlichen Wechsel bedienen euch hier die Libertäre Gruppe Karlsruhe (http://lka.tumblr.com)und die FAU Karlsruhe (http://www.fau-karlsruhe.org) mit Informationen rund um Anarchie und Arbeitskampf. Dabei soll sowohl auf Aktuelles wie Veranstaltungen, Lesungen, Demos, Arbeitskampf, aktuelle Politik, libertäres Leben, etc., sowie auf die lange und bewegte Geschichte des Anarchismus weltweit, eingegangen werden.

Frei wähnen wir uns, die wir in den parlamentarischen Demokratien dieser Welt leben, frei zu arbeiten um kaufen zu können, was suggeriert wird besitzen zu müssen; frei zu wählen, wer von der Kaste der Mächtigen uns die nächsten 4 Jahre weiter und weiter in die ökologische und soziale Katastrophe führt.

Freiheit ist aber nicht möglich solange wir den Staat im Kopf nicht überwinden. Libertäres Denken ist ein Anfang – anarchistisches Handeln ein Weg.

Hören wir auf Experimentierfeld von Herrschaftskonstrukten zu sein!“

Nun haben wir uns natürlich weiterentwickelt und wollen unseren Radius an Wahrnembarkeit erweitern. Dazu haben wir einen Blog eingerichtet, auf dem ihr nicht nur alte und aktuelle Radio Ⓐ Sendungen nachhören könnt, sondern auch aufgezeichnete Vorträge und kleinere Beiträge zu den unterschiedlichsten Themen.

Falls ihr also einmal eine Sendung verpasst habt oder gar eine Veranstaltung der Libertären Gruppe, auf die ihr unbedingt gehen wolltet aber keine Zeit hattet… besucht unseren Blog!

Außerdem könnt ihr uns jetzt auch direkt unter radio-a[at]mailbox.org kontaktieren. Falls ihr Fragen, Kritik oder Lob habt schreibt uns! Aber auch wenn ihr interessante Projekte, Aktionen oder sonstiges plant und dies medial begleitet werden soll… je nach dem werden wir euch gerne unterstützen!

Falls wir euch nicht gleich antworten, habt bitte Geduld! Den das Radio Ⓐ ist nur eines der Projekte an denen wir arbeiten.

Auf diesem Weg möchten wir auch darauf zu sprechen kommen, dass wir seit Mai 2018 Probemitglied im International Anarchist and Anti-authoritarian Radio Network sind und uns an einem internationalen Live-Radio-Broadcast beteiligt haben. Mehr über dieses Netzwerk findet ihr hier: www.a-radio-network.org/

In diesem Sinne: Don`t hate the media, be the media!

…und Radiohören nicht vergessen!!

Radio (A): 2. So./Monat, 18.00 – 20.00 Uhr, Querfunk 104,8 MHz o.

(Wh: 2.Mo./M.: 14.00 – 16.00 Uhr)

