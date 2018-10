Autonomes Kulturzentrum Zelle in Reutlingen feiert 50 Jahre bestehen mit einer Ausstellung

Seit dem Sommer 1968 konzentriert sich in der Zelle alles was an Alternativ- und Gegenkultur in der schwäbischen kleinen Großstadt Reutlingen sich entwickelt. Drei drohte der Zelle das aus, ist aber durch Protest und Kreativität nur jedes mal etwas weiter aus dem Stadtkern gedrängt - und dabei immer größer geworden. An ihrem jetzigen Stadtort veranstaltet die Zelle Parties und Konzerte mit bis zu 500 Gästen. Obwohl schwäbische Provinz ist sie damit eines der ältesten und größten autonomen Zentren des Landes. Die Zelle ist Kernpunkt selbstorganisierter Linker für Reutlingen die gesamte ländliche Region Schwäbische Alb, Ausgangpunkt unzähliger Aktionen und Demonstrationen, und nicht zuletzt des erfolgreichen Widerstands gegen das geplante NPD Zentrum Ehningen. Wer einen Blick in die bewegte Geschichte von 50 Jahren Selbstverwaltung, Kreativität und Widerstand blicken möchte sollte diese Ausstellung nicht verpassen.

Vom 19.10.2018 bis zum 28.10.2018

Fr. 19.10.18 – Einlass 18:30 – Beginn Vernissage 19:00 Uhr

Eröffnungsfeier mit dem Campingorchester Live!

Am Wochenende von 10:00 bis 18:00 Uhr

Unter der Woche von 16:00 bis 19:30 Uhr

21. , 24. und 27.10 – Verschiedene Kurzfilme! Ab 15:00 Uhr

So. 28.10.18 – Ab 14:00 Uhr – Finissage mit Kaffe und Kuchen,

ab 15:30 Uhr Zelle-Film - „40 Jahre Zelle-Zeitmachine“

Im Haus der Jugend – Museumstraße.7 in Reutlingen