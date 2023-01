An mehreren Brücken und an einem Kran auf dem Platz der alten Synagoge in der Innenstadt sind Transpis mit Solidaritätsbekundungen und dem Aufruf zur Großdemonstration am 14. Januar nach Lützerath zu kommen aufgehängt worden. Zudem haben wir uns Zutritt in die 2019 bereits besetzten Klarastraße 17 (https://diewg.noblogs.org/post/2019/02/28/klarastrasse-17-besetzt/) im Stühlinger verschafft.

Für uns ist klar: Jede Form des Widerstands, ob die Teilnahme an genehmigten Demos oder die militante Verteidigung eines Dorfes, ob das Aufhängen von Transpis oder die Besetzung eines leerstehendes Hauses, ist valide und wichtig!

Unsere Kämpfe sind nicht voneinander zu trennen, wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen! Wir vernetzen unsere Kämpfe, Klimaschutz, Kämpfe um Freiräume, antifaschistische Aktionen!

Von Freiburg an die Kante - Lützi Lebt!

Bildbeschreibungen:

Bild 1: Fassade des ersten Stocks der Klarastraße 17 in Freiburg. Am Balkon hängt ein weißes Transparent mit der Aufschrift „Kapitalismus zerstören – Lützi bleibt“ und einem gelben Kreuz. Vom Balkon steigt lila Rauch auf, darüber ist ein Farbfleck.

Bild 2: Die Klarastraße 17 in Freiburg. Am Balkon hängt ein weißes Transparent mit der Aufschrift „Kapitalismus zerstören – Lützi bleibt“ und einem gelben Kreuz. Im 2. Stock hängt ein weißes Transparent mit der Aufschrift „Auf nach Lützi 14.1.“ und einem gelben Kreuz. Vom Balkon steigt lila Rauch auf, aus einem Fenster im 2. Stock kommt pinker Rauch.

Bild 3: Ein Baukran am Platz der alten Synagoge in Freiburg vor dem KGII. Am Baukran hängt ein lila Banner mit einer gelben Aufschrift „Lützi lebt!“