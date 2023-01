(B) #schautnichtweg - Solidarität mit Dilan!

In Reaktion auf diesen rassistischen Angriff gründete sich die “Schaut nicht weg” Kampagne, die eine Solidaritätsdemo durch den Kiez rund um die Greifswalder Straße organisierte, in dem es in den 00er Jahren eine große Faschoszene gab und in dem auch in der jüngeren Vergangenheit Faschist:innen wiederholt von ihnen als migrantisch, queer oder links wahrgenommene Menschen angriffen. An der antifaschistischen Demonstration beteiligten sich mehrere hundert Menschen.

Nun steht der Prozess gegen die Täter:innen an. Wir wollen Dilan während des Prozesses weiterhin mit euch gemeinsam unterstützen. Kommt zur solidarischen Prozessbegleitung am Montag, den 16.01.2023 um 8:45 ins Amtsgericht Tiergarten! Zeigt Präsenz und supportet Dilan während des Prozesses! Geht mit in den Gerichtssaal und überlasst den Faschist:innen dort keine Plätze!

Schaut nicht weg – Solidarität mit allen Betroffenen von faschistischer Gewalt! Solidarität mit Dilan!

Solidarische Prozessbegleitung

Mo. 16.01.2023, 8:45 Uhr

Amtsgericht Tiergarten

Kampagne "Schaut nicht weg!"

Hashtag:

#SCHAUTNICHTWEG

Kontakt:

schautnichtweg(a)protonmail.com

Twitter: #B1601