(B) Angriff mit Feuer für Thanos Chatziangelou

Als wir in den ersten Stunden des 3. Januar den Spirit der Solidarität nach Berlin-Neukölln trugen, befand sich Thanos Chatziangelou im 15. Tag seines Hunger- und Durststreiks.

Unser Ziel war ein Lastwagen der Autovermietung Hertz, den wir vollständig verbrannten weil Hertz – nicht nur in Griechenland, aber dort besonders – dem Feind (Polizei, Militär, private Sicherheitskräfte) zu ermäßigten Preisen Fahrzeuge zur Verfügung stellt. In den USA musste Hertz im Dezember fast 170 Millionen Dollar Entschädigung an ehemaliger KundInnen zahlen, die von Hertz zu unrecht des Diebstahls von Mietwagen beschuldigt wurden und dafür teilweise im Knast landeten.

Als geeigneten Ort des Feuers fanden wir die Sonnenallee in Neukölln, eine Nachbarschaft in der es häufiger zu Auseinandersetzungen mit der Polizei kommt. Nach den Ausschreitungen dort zu Silvester tobt sich die Hetze der PolitikerInnen und Presse an den „migrantischen Jugendlichen“ aus. Wir hingegen begrüßen jede Rakete und jeden Böller, die gegen die Bullen eingesetzt wurden und solidarisieren uns mit den RandaliererInnen.

Für die Erfüllung der Forderungen von Thanos Chatziangelou!

Solidarität mit den 11 türkischen Gefangenen, die sich ebenfalls in Griechenland im Hungerstreik befinden!

Freiheit für Alfredo Cospito, im Hungerstreik in Italien!

Kraft für alle widerständigen Gefangenen, deren Namen jeden Text endlos machen würden!