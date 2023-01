Happy 13.12 (ja, wir wissen das war vor nem Monat)

Eigentlich löblich, dass die beiden Cops, anstatt ihrem ursprünglichen Hobby (Schlagen, Knüppeln, Töten) nachzugehen, sich mit beeindruckender Starrsinnigkeit und Standhaftigkeit dazu verpflichtet haben die neue Einbahnstraße an der Ecke Templergraben zu kennzeichnen. Auch wenn sie dafür dort angekettet werden mussten. Doch eigentlich reicht ein Bulle für so eine Aufgabe völlig aus und andererseits macht sich der zweite im Bunde an so einem Baum doch viel besser, oder? ;). Gleichzeitig ist diese Aktion ein guter Aufhänger (Pun intendet) um den 13.12 nachträglich zu feiern. Aber Spaß bei Seite. Wer die Letzten Jahre nicht unter einem Stein gelebt hat weiß nicht nur, dass die Polizei in Deutschland ein vollkommen veralteter Repressionsverein ist, der nach belieben tut und lässt was er möchte, sondern auch, dass es kein Widerspruch ist wenn eine staatlich legitimierte Institution, die sich als Exekutive eines scheinbaren Rechtsstaats bezeichnet, nach belieben Gewalt ausübt und auf der ganzen Welt knüppelt und Menschen ermordet. Ob die Poliziemorde in Dortmund in den letzten Jahren, die Einführung von Tasern in mehreren Bundesländern, die Anstehende Räumung Lüthzeraths, den Schutz Rechter Zellen und Netzwerke, Die Vertuschung von Polizeigewalt, NSU 2.0, die weiterhin vorhandene rassistische marginalisierung, die Repression die alle erfahren müssen, die sich politisch versuchen zu beteiligen oder die 1000 anderen Dinge die den Inhalt dieses Textes sprengen würden.

Die Polizei ist ein Feind der befreiten Gesellschaft und gehört abgeschafft oder schlimmeres. Diese zugegeben recht stumpfe Aktion steht sinnbildlich und Representativ.

Wir sagen 13.12!

An jedem Tag im Jahr!