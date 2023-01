Verkehrswende bleibt Handarbeit! Von Volkswagen zu Verkehrswende. Umbaumaßnahmen beim DRIVE in Berlin starten

Emissionswerte

Der Verkehr ist der einzige große umweltschädliche Sektor, der seit 1990

seine Treibhausgasemissionen kontinuierlich erhöht hat. Zudem werden

massenhaft Flächen versiegelt. Probleme, die die Produktion von

Rohstoffintensiven E-Autos nicht lösen. Stattdessen wird eine

Verschiebung in der Produktion von Neuwagen als angebliche "grüne"

Technologie verkauft - um den Individualverkehr und damit den Planeten

weiter anzuheizen.

Arbeitsstunden

VW wird weiterhin sein Werk in Xianjiang betreiben, trotz den Berichten

über Internierung und Zwangsarbeit der uyghurischen Bevölkerung in der

Region. Arbeitslager für Minderheiten gehören spätestens seit der

Nazizeit zwar zur Konzerntradition, sind Führungspersonen allerdings

"nicht bekannt".

Auch im Werk in Chengdau wurden die Schichten auf 11 Stunden aufgestockt

- aufgrund der Pandemie. Die Zahlen für die Arbeiter:innen in den

Lithium oder Cobalt-Minen der Zulieferer für E-Batterien liegen leider

nicht vor.

Verkehrstote

Nach den verkehrsärmeren Corona-Jahren sind 2022 die tödlichen

Autounfälle wieder um 8% angestiegen. Das sind 2770 Menschen, die dieses

Jahr (2022) zu Tode kamen.

Wegen dieser und anderer Erfolgsbilanzen von VW zeichnet sich eine

große, graue Feinstaubwolke am Konzernhimmel ab.

Die öffentliche Meinung beginnt selbst in "Autodeutschland" zu kippen.

Immer mehr Menschen wollen den Lifestyle SUV gegen einen lebendigen

Planeten tauschen.

Selbst staatliche subventionierte „Kaufprämien“ und Schummelsoftwares

helfen nicht mehr gegen die Überproduktion einer ineffizienten

Technologie.

Deshalb stellt der Volkswagenkonzern für das Jahr 2023 die Weichen für

eine radikale Wende:

Volkswagen baut um. Ab sofort wird die Produktion auf öffentliche

Verkehrsmittel umgestellt.

Die Busproduktion, die in Deutschland vollständig outgesourct wurde,

wird wieder aufgenommen. Kommunen, die Jahre auf Straßenbahnen warten

müssen, deren Betrieb sie nach Jahrzehnten wieder aufnehmen, werden in

Zukunft von VW beliefert.

So erhalten wir Arbeitsplätze in einer Welt, die sich das Auto nicht

mehr leisten kann.

Der Wandel hat bereits begonnen! Von der Drive Mobility Station in

Berlin bis zur Verkehrswendestadt Wolfsburg und zur erfolgreichen

Mahnwache gegen das Trinity Werk in Warmenau stoßen Menschen gemeinsam

einen sozial- und umweltgerechten Konzernumbau an.

Unser Neujahrsvorsatz bei VW ist es, den letzten Anschluss an die

Zukunft nicht zu verpassen.