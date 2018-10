[DAN] Angriff auf Ehrenmäler & Aufruf

Dass es bei den Ehrenmälern nicht um Trauer geht, ist offensichtlich. So überbieten sich die Innschriften gegenseitig an Widerlichkeit und stellen einen Schlag ins Gesicht aller Opfer der deutschen Angriffskriege dar. Grade jetzt, in Zeiten eines weiteren Rechtsrucks der Gesellschaft, wird es immer wichtiger, da einzuhaken, wo sich agressiver Nationalismus hinter harmlos wirkender Folklore versteckt, uns nicht zu scheuen, traditionsbewussten Bürgern immer wieder auf die Nerven zu gehen und die Probleme an den Wurzeln zu packen: Volkstümelei existiert nicht nur in der AfD und auf Nazi-Demonstrationen, sondern überall um uns herum!

Am 18. November ist “Volkstrauertag”. An diesem Feiertag versammeln sich diverse nationalistische Gruppen bis hin zu offenen Neonazis an den Ehrenmälern, um gemenisam ihre deutschen Werte zu zelebrieren: Stolz, Ehre, Männlichkeit & Vaterland. Wir rufen dazu auf, bis zu diesem Termin möglichst viele der Betonklötze, Steinsoldaten, Eisernen Kreuze und Steelen mit Farbe anzugreifen oder gleich ganz zu zerstören, um den Schweinebanden ihre Feiern zu vermiesen! Auch in anderen Regionen wimmelt es von “Denkmälern”. Wir rufen euch dazu auf, es uns gleich zu tun!