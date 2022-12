Bw consulting: Kotz-Smileys bei der Beratung der Bundeswehr

Hallo, wir sind die Gruppe a.a.k. (Antimilitaristischer Adventskalender). Netterweise hatte uns die Kampagne „Werbung abrüsten!“ Adbusting-Überkleber zugesendet, die eigentlich für Werbeposter der Bundis im Nahverkehr gedacht sind. Aber wir fanden, die machen sich auch wunderschön an der Tür der BW-Consulting am Schöneberger Ufer 91 gleich gegenüber des Kriegsministeriums. Auf den Glastüren am Eingang sieht man nun einen großen Kotz-Smileys mit einer Sprechblase. In der Sprechblase steht: „Bundeswehr zum Kotzen!“ Auf der anderen Seite klebt ein großer Kack-Smiley. Er sagt: „Brauner Nazi-Haufen“.