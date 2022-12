Fivizzano, Italien: "Der Kapitalismus ist gefräßig, unsere Wut wild". Zum Brandanschlag auf vier CAT-Maschinen

Die Informelle Anarchistische Verschwörung ist anarchistisch und informell, also ohne organisatorische Programme oder Führer, das Ergebnis des freien Zusammenschlusses von Individuen, die von ihrem eigenen Willen und dem gegenseitigen Bedürfnis bewegt werden, gegen die Verantwortlichen für das Elend vorzugehen.

Im November, ein Jahr nach dem Brand von zwei Fahrzeugen im Steinbruch von Boccanaglia Alta, feierte die Informelle Anarchistische Verschwörung ihren Geburtstag, indem sie das Rachefeuer verdoppelte. Vier CATs aus dem Walton-Steinbruch in Castelbaita (Fivizzano - MS) wurden vollständig verbrannt.

Leider gibt es, abgesehen vom Geburtstag, wenig zu feiern. Jedes Jahr werden tonnenweise Bergstücke abgetragen, mit schrecklichen Folgen für die Natur in ihrer ganzen Komplexität. Den Preis dafür zahlen auch die Einwohner*innen, die ohne Trinkwasser sind oder mit Überschwemmungen konfrontiert werden, die das Gebiet weiterhin heimsuchen werden.

Der Marmorabbau ist Teil des kapitalistischen Systems der Ausbeutung bis hin zur Erschöpfung jedes Zentimeters Boden, Wasser, Untergrund und sogenannter Ressourcen. Die mineralgewinnende Wirtschaft ist direkt mit den Kriegen verbunden, die vom Jemen bis zur Ukraine die Bosse mästen. Jeder einzelne Industrielle ist für den Klimawandel verantwortlich, ebenso wie für die Existenz von Grenzen und die Tausenden von Menschen, die im Mittelmeer und in Lagern zur Verteidigung der Grenzen abgeschlachtet werden.

Es ist bekannt, dass die Bosse Heuchler sind und ihre Münder mit verlogenen Worten füllen. Große Reden über Energiewende, Emissionsreduzierung und andere grüne Masken sind in aller Munde von Politiker*innen, Bossen und falschen Umweltschützern. Sie schlagen die Umstellung vor und versprechen sie. Sie praktizieren die Zerstörung dieses Planeten, des Mondes, des Universums und von allem anderen. Sie reden viel über alternative Energien, aber nie über Alternativen zum Kapitalismus. Denn für sie ist dies die beste aller möglichen Welten. Wir erinnern uns daran, dass Ausbeutung und Zerstörung auf der Haut von vielen für den Profit von wenigen Feiglingen geschieht.

Letztes Jahr riefen Umweltschützer wegen der Gewalt gegen die Bosse einen Skandal aus. Dieses Jahr schreien sie nach dem Recht auf Arbeit. Diese Schakale wollen nur, dass die Welt so bleibt, wie sie ist. Jeder Kompromiss mit den Plünderern der Erde ist Mittäterschaft. Jeder Fluss, jeder Wald und jeder Berg auf der Welt schreit dies.

Wenn wir die Bosse ihre Gewinne machen lassen, verlieren wir alle (Tiere und Menschen). Wir verlieren Teile der Berge, die für den Bau von Gebäuden, Kosmetika für die Toiletten und Yachten der Reichen zerkleinert und zermalmt werden. Wir verlieren ein Stück der Möglichkeit, in einer besseren und schöneren Welt zu leben. Es ist die schlimmste Welt, in der man leben kann. Und so müssen wir leider zugeben, dass die Gewalt, die wir einsetzen, immer noch eine zu schwache Antwort ist. Wir verschwören uns und werden uns weiterhin verschwören in dem Wissen, dass, wenn ein gewaltsamer Kampf gegen die Gesellschaft die Gegenwart nicht öffnet, die Zukunft faul und giftig sein wird.

Sofortige Schließung jedes Steinbruchs und jeder Industrie. Gegen die Arbeit und die Gesellschaft weder Umrüstung noch Abwarten. Direkte Aktion und sozialer Krieg.

An die Bosse und Lakaien: Diesmal treffen wir die Mittel, die ihr für eure schmutzigen Taten benutzt, aber wir sind uns darüber im Klaren, dass es eure Hände sind, die sie bewegen.

Mit dieser Aktion grüßen wir alle unsere gefangenen Comrades. Vor allem Alfredo, Anna, Juan und Ivan.

Sofortige Entlassung von Alfredo aus dem 41 bis.

Wir grüßen mit Freude die Autonome Zelle “Anna Maria Mantini” in Deutschland - die Negra Venganza in Chile - die Brigade Augusto Masetti FAI/IRF in Italien.

Vorwärts Comrades!

ES LEBE DIE FAI/IRF.

ES LEBE DIE SCHWARZE INTERNATIONALE!

Informal Anarchist Conspiracy