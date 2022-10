[LD] Rechter Treffpunkt in Landau (Pfalz)

Als Treffpunkt diente die Autowerkstatt Franz Spies. Der Inhaber dieser Werkstatt ist Eugen Ziegler (Kreisvorsitzender sowie stellvertretender Vorsitzender der AfD-Bezirkstagsfraktion). Die ankommenden Autos kamen nicht nur aus der näheren Umgebung von Landau, sondern hatten unter anderem die folgenden Ortskennzeichen: LD, SÜW, RP, PS, MZ und MYK. Obwohl nur ca. 10-15 Autos (i.d.R. waren die Autos mit nur einer Person besetzt) an den Treffpunkt gefahren sind, wurde ein großer Reisebus angekarrt. Entweder wurde sich bei der Zahl der Mitfahrenden maßlos überschätzt oder es gab noch mindestens einen weiteren Treffpunkt auf dem Weg in die Hauptstadt.

Vor der Abreise wurden die Autos im Hof der Autowerkstatt so geparkt, dass Nummernschilder von außen nur schwer einsehbar waren. Auffällig war, dass die Autos mit auswärtigen Kennzeichen gar nicht sichtbar waren. Am Abend des 08.10.2022 befanden sich die Autos bis in den späten Abend noch in der Werkstatt.

Einige Kennzeichen konnten dennoch identifiziert werden. Da es sich um eine Autowerkstatt handelt, kann jedoch keine eindeutige Zuordnung getroffen werden. Aus diesem Grund sehen wir von einer Veröffentlichung der Kennzeichen ab, um keinen Dritten zu schaden. Wir haben die Kennzeichen dennoch gesichert und werden sie in weitere Recherchen mit einfließen lassen.

Es gilt rechte Infrastrukturen als solche zu enttarnen und den Rechten so ihre vermeintlich sicheren Rückzugsräume zu nehmen. Dass es sich bei der Autowerkstatt Franz Spies um ein solches Infrastrukturobjekt handelt, wird auch dadurch deutlich, dass dort in Wahlkampfzeiten bereits Werbe-Anhänger der AfD geparkt wurden.