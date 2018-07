Haftverschonung für Peike!

Am Donnerstag, den 12.07.18 (Tag 22 des Berufungsverfahrens) signalisierte die Staatsanwaltschaft und die Richterin überraschend, dass sie einer Haftverschonung für Peike zustimmen würden. PEIKE IST FREI! Nach einem Jahr und 6 Tagen in Haft konnte er endlich - viel zu spät - zu seiner Familie und seinen Freund*innen. Sein Prozess geht jedoch weiter. Die nächsten angesetzten Termine sind:

13.08. 8:30-ca. 9:00

27.08. 8:15-ca. 8:45

05.09. 9-16

07.09. 9-16

11.09. 12-16

01.10. 9-16

Weitere Termine von anderen Betroffenen:

Dritter Prozess bei Krieten: 24.07. 9-12:30

Evgenii 01.08. 9-16

Christian 09.08. 9-16

Gemeinsamer Prozess von 3 Personen 06.09. 10 Uhr

Das Netzwerk United We Stand begleitet solidarisch Personen, die von Repression im Kontext der No-G20-Proteste betroffen sind. Unter anderem werden monatlich am 1. Sonntag Demonstrationen an der JVA Billwerder organisiert.

Infos sowie Prozessberichte sind zu finden auf https://unitedwestand.blackblogs.org und auf https://freepeike.noblogs.org

Spendet zum Beispiel an:

IBAN: DE26200505501250133624

BIC: HASPDEHHXXX

Überweisungszweck (wichtig! ): "Anderkonto EA United"

Kontoinhaberin: Ehrhardt, Ursula

Zeigt euch solidarisch und begleitet die Prozesse!

Schreibt an die Gefangenen!

Getroffen hat es einzelne, gemeint sind wir alle.