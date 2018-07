IBs Großverantstaltung stören!

Die Stadt Dresden wird wie immer nichts gegen den braunen Aufmarsch aus IB und dem gazen PEGIDIoten-Umfeld unternehmen und überlässt ihnen kampflos das Gelände. Die sächsische Zeitung bewarb sogar zunächst die Veranstaltung [1] ehe sie den Artikel abänderte. Höchste Zeit also das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Die Cockerwiese, welche in der Vergangenheit schon für PEGIDA-Veranstaltungen diente, ist durch die parkähnliche Bebauung in der Umgebung von allen Seiten gut zu erreichen und liegt in der Nähe zur Innenstadt.

Die IB in Dresden selbst fiel in letzter Zeit eher durch ihr Unvermögen auf, als sie zum Stören einen Raum in der Uni nicht gefunden hatte [2] oder ein Banner bei bürgerlichem Publikum nicht entrollt bekam [3]. Daher wäre es ratsam, wenn wir dafür sorgen, dass sich ihre Serie so fortsetzt.

Demnächst werden auch weitere Gegenaktionen und Kundgebungen bekannt gegeben. Also lasst uns gemeinsam die IB stören oder die Veranstaltungen sogar blockieren.

Gemeinsam gegen den Faschismus!

[1] https://twitter.com/Chronik_ge_Re/status/1019617488370307072

[2] https://www.wsws.org/de/articles/2018/07/19/dres-j19.html

[3] http://www.dnn.de/Dresden/Lokales/Eroeffnungsveranstaltung-im-Rathaus-vo...