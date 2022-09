[HRO] Küche für Alle auf dem Margaretenplatz

Schon vor Corona und dem Krieg in der Ukraine gab es viele Menschen, bei denen das Geld knapp war. Regelmäßig gut und gesund zu essen ist nicht für alle eine Selbstverständlichkeit. Die explodierenden Preise verschärfen dieses und viele andere Probleme unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems. Doch das ist nicht alternativlos.



Heute konnten wir sehen, dass wir zumindest im Kleinen kollektive Antworten auf die Probleme unserer Zeit finden können. Dafür sind wir nicht auf den Staat angewiesen, der uns in diesem Herbst mit Geldgeschenken von der Ungerechtigkeit des Kapitalismus ablenken will. Wir hoffen, darauf in den nächsten Wochen aufbauen zu können und weiter gemeinsam Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.