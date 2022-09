Aufruf zur solidarischen Prozessbegleitung 14.09. in FFM

Zeigt euch solidarisch und kommt am 14.09.22 um 08:00 Uhr zum Prozess nach Frankfurt am Main!

Zwei Jahre ist die Räumung der Dannenröder Waldbesetzung nun her und die Verfahren gegen Menschen die sich im Zuge dessen für den Erhalt des Waldes, eine umfassende Mobilitätswende und gegen Ausbeutung und Unterdrückung von Mensch und Natur einsetzten, laufen an.

So wird am 14.09.22 auch fünf Altivist*innen schwere Nötigung und Verstoß gegen das Versammlungsgesetz vorgeworfen. Die Aktivist*innen protestierten gegen den Ausbau der A49 und die Rodung des Dannenröder Waldes, indem sie sich über Autobahnen von Brücken abseilten und ein Transparent entrollten. In Folge dessen sperrten die Cops die jeweiligen Autobahnen und diese waren für mehrere Stunden blockiert. Die Cops machten sich laut Staatsanwaltschaft zum willenlosen Werkzeug der Aktivist*innen, indem sie die Fahrbahn sperrten und dadurch die armen Autofahrer*innen genötigt wurden anzuhalten, bzw. Nicht die gewünschte Route nutzen konnten. Durch diese absurde Begründung und die bis zur Identitätsangabe verbüßte Untersuchungshaft, zeigt sich der Verfolgungseifer und Erfolgsdruck der Frankfurter Repressionsbehörden.

Wir zeigen uns solidarisch mit den von Repression Betroffenen und demonstrieren deshalb ab 08:00 Uhr vorm Amtsgericht Frankfurt am Main in der Hammelsgasse 1.

09:00 Uhr beginnt der Prozess, aus Platzgründen im Hochsicherheitssaal.

Klimaschutz bleibt Handarbeit! Gegen jede Kriminalisierung!