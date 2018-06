Antifa vs. AfD und NPD im Wahlkampf

Verschiedene Rechte und ihre Unterstützer*innen wurden im Wahlkampf mit unterschiedlichen Methoden geoutet.

Kundgebungen der Rechten wurden gestört und mit linken Kundgebungen ein inhaltlicher Gegenpol zum rassistischen Diskurs geschaffen.

Bisher noch nicht so breit beachtet, kam es auch zu verschiedenen militanten Aktionen im Wahlkampf. Am 27.4. veröffentlichte die AfD Bilder von Farbangriffen auf Wohnhäuser. Aufgrund der Namen dürfte es sich dabei um die AfD-Kandidaten Carsten Jürges und Eike Reimers aus Kiel handeln. Am 4.5. veröffentlichten die AfD-Kandidat*innen Diana Kehrer und Marcel Enzmann Bilder von ihrer mit Steinen angegriffenen Wohnung in Lübeck.

AfD und NPD versuchten ihre im bundesweiten Vergleich schwachen Auftritte propagandistisch umzulügen...

Insbesondere die Plakate der AfD hielten so manchem antifaschistischen Belastungstest nicht stand.

Auch nach der Wahl bleibt viel zu tun! Macht euch gerade gegen Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und Homophobie!