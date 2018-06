11.06. Rostock Lütten Klein - Der AFD (erneut) entgegentreten!

AfD-Demos in Lütten Klein

Unter dem Motto: „Wir bleiben dran! Islamisierung stoppen – Für eine sichere Heimat!“ hat der Kreisverband der AfD Rostock eine Demonstration am 11.06. durch den Rostocker Stadtteil Lütten Klein angemeldet. Treffpunkt des rechten Mobs ist wie beim letzten Mal die Marktplatzfläche in der Warnowallee. Was die Rassist*innen bewegt, gerade in diesem Stadtteil erneut gegen eine vermeintliche „Islamisierung“ auf die Straße zu gehen, bleibt schleierhaft. Die vergangene AfD-Demo dort war alles Andere als ein Erfolg und auch die Anwohner*innen zeigten sich am 14.05. wenig begeistert über die rechten Umtriebe in ihrem Viertel. Großräumige Straßensperrungen und akribische Personalienkontrollen vermiesten ihnen zusätzlich den Feierabend.

Der weitaus größte Anteil der Teilnehmer*innen ließ sich bei den letzten Demos auch nicht einem vermeintlichen bürgerlichen Spektrum zuordnen: Zu den auffallend vielen alkoholisierten Suffnazis gesellten sich diverse Kameradschaftsaktivist*innen und Mitglieder anderer organisierter extrem rechter Strukturen. Funktionär*innen der „Identitären Bewegung“ sollten als Ordner*innen für einen reibungslosen Ablauf sorgen, hatten allerdings immer wieder Mühe, den gewaltaffinen Mob in den eigenen Reihen zu halten. So kam es zu Ausbruchsversuchen und einem Angriff auf einen Journalisten, hierbei waren unter anderem Daniel Fiß (IB) und Neonazi Helge Wolfinger beteiligt.

Die AfD hat damit keineswegs die „Maske fallen lassen“; der Schulterschluss mit anderen (extrem) rechten Strukturen ist in Mecklenburg-Vorpommern integraler Bestandteil ihrer Politik. Auch für die kommende Demo ist mit dem gleichen Klientel zu rechnen.

Antifaschistische Infos zum 11.06.

Wir rufen alle dazu auf, sich am 11.06. erneut an den antifaschistischen Protesten zu beteiligen und der AfD in den Weg zu stellen. Zeigen wir dem rechten Mob, was wir von ihm halten! Bleibt kreativ, bleibt dynamisch, bleibt konsequent! Alle wie sie können – Hauptsache, ihr seid dabei!

Bewegt euch in Bezugsgruppen im Viertel und versucht aktiv den Naziaufmarsch zu stören. Nutzt die Veranstaltungen von Rostock Nazifrei als Anlaufpunkte und lasst euch nicht von den Bullen einschüchtern, es ist euer gutes Recht sich zwischen den einzelnen Kundgebungen zu bewegen.

Da es bei vergangenen Demos immer wieder zu massiven Schikanen durch die Bullen kam wollen wir euch nochmal auf folgende Punkte hinweisen:

Wenn ihr festgenommen werdet:

-keine Aussagen gegenüber den Bullen

-nichts unterschreiben

-ihr müsst nicht mehr Daten preisgeben als die, die auf eurem Ausweis stehen

-Abgabe von Fingerabdrücken oder DNA verweigern

-tretet danach schnellstmöglich mit eurer Ortsgruppe der Roten Hilfe in Kontakt

Wenn ihr Festnahmen beobachtet:

-informiert unverzüglich den EA

-beobachtet die Maßnahme und dokumentiert Fehlverhalten der Bullen

Außerdem ist beim letzten mal aufgefallen das die Bullen eine große Anzahl Zivis einsetzten die teilweise direkt auf einzelne Gruppen angesetzt werden, zu Fuß, mit dem Auto oder auch auf dem Fahrrad. Passt also auch hierbei auf euch auf und verteilt Notfalls klare Ansagen!

Infos auf einen Blick:

-seid mit eurer Bezugsgruppe ab 18 Uhr im Viertel unterwegs

-Rostock Hilft/ - Nazifrei Kundgebungen und Demos ab 17 Uhr

-Twitter: #hro1106

-EA: 0151-15778388

Nazis aus der Platte jagen!