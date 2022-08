[S] Bundeswehr einen Besuch abgestattet

Die Rot, Gelb, Grüne Regierung investiert in der kapitalistischen Krise 100 Mrd. in die imperialistischen Großmachtfantasien unter dem Vorwand das man dies aus irgendwelchen Moralischen Gründen nun eben machen muss und es ja keine Alternative gibt. Am Ende profitieren davon nur die Rüstungskonzerne und die deutschen Unternehmen. Nachdem die Bundeswehr in Zukunft in anderen Ländern 10000ende einfache Arbeiter:Innen getötet hat und dort alles zerbombt hat wird das deutsche Kapital dann fleißig „Wiederaufbauhilfe“ leisten und sich dumm und dämlich verdienen.

Mit den 100 Mrd. kann die Bundeswehr nun kräftig aufrüsten und noch mehr scheiß Youtube Formate raus hauen um junge Menschen unter erlogenen Vorwänden (e.G. Brunnen/Schulen bauen; Frauenrechte; Werteverteidigung) verpflichten. Für die Ambitionen der deutschen Regierung und das Ende der militärischen „Zurückhaltung“ auf internationaler Ebene braucht man natürlich auch entsprechend viel Futter für die neuen Fronten.

Wir machen da nicht mit und wollten Allen die sich überlegen zur Bundeswehr zu gehen, klar machen, dass die Bundeswehr nicht den „Frieden“ wahrt sondern nur ein Mittel ist die deutschen geopoltischen und Kapitalinteressen auf aller Welt kriegerisch durchzusetzen. Zudem steht die BW natürlich in Traditionslinie zur NS-Zeit und hat immernoch fast wöchentlich Nazi“einzelfälle“. Wenn wir diesen Winter frieren für den Krieg werden wir bestimmt auch nicht die Rüstungsindustrie oder die politisch Verantwortlichen vergessen.

Engagiert euch gegen die Rüstungsindustrie, die Bundeswehr und die Parteien aller Couleur die Militarisierung und Aufrüstung voantreiben und die nächsten Kriege vorbereiten. Beteiligt euch an Antimilitaristischen Aktionen, Camps und Treffen. Lasst uns zusammen die imperialistische Agenda sabotieren bevor wir am Ende die Scheiße ausbaden müssen.