[FFM] Attack on Greek consulate in solidarity with Giannis Michailidis (eng+ger)

ENG, GER below

In the night from 7/7 to 8/7 we attacked the Greek Consulate General in Frankfurt am Main. To express our solidarity with Giannis Michailidis, who is still on hunger strike, we sprayed a slogan on the facade of the consulate. Even if this is only a minimal sign of solidarity, we still think it makes sense to make our support for Giannis' struggle visible.

Solidarity with all anarchist people fighting against the state and capital!

Free Giannis!

GER

In der Nacht vom 7.7. auf den 8.7. haben wir das griechische Generalkonsulat in Frankfurt am Main angegriffen. Um unsere Solidarität mit Giannis Michailidis, der sich immer noch im Hungerstreik befindet, auszudrücken, sprühten wir eine Parole an die Fassade des Konsulats. Auch wenn dies nur ein minimales Zeichen der Solidarität ist, halten wir es dennoch für sinnvoll, unsere Unterstützung für Giannis' Kampf sichtbar zu machen.

Solidarität mit allen anarchistischen Menschen, die gegen Staat und Kapital kämpfen!

Freiheit für Giannis!