[Berlin] Intervention im griechischen Konsulat in Berlin für den Hungerstreikenden G. Michailidi [ger+gr+eng]

[ger]

Mit einem Transparent im Rezeptions- und Wartebereich des Konsulats haben wir Flyer dort und auch in verschiedenen Büros verteilt sowie Slogans in Solidarität mit unserem Genossen gerufen.

Wir haben uns zu dieser Intevention im Konsulat entschlossen, um ein minimales Zeichen der Solidarität mit dem anarchistischen Kämpfer G. Michailidis zu setzen. Wir halten die Wahl dieses Ortes für sinnvoll, da das Konsulat Teil griechischen Territoriums ist. Unser Ziel war es, den politischen Druck zu erhöhen, aber auch um praktische Solidarität für unseren Genossen sichtbar werden zu lassen - der Tatsache zum Trotz dass uns viele viele Meilen trennen. Während Giannis für seine und unsere Freiheit kämpft, setzen die staatlichen Mörder ihre bürokratische Routine fort, die aus Kontrolle, Einsperrung und Korruption besteht. Wir haben daher entschieden, diese Normalität - wenn auch nur für einige Minuten - zu unterbrechen und ein starkes Zeichen der Solidarität in Richtung Giannis Michailids und der Solidaritätsbewegung zu schicken, die kämpferisch für die Freiheit des eingesperrten Kämpfer einsteht.

Der Kampf für die Freiheit des Einen ist der Kampf für die Freiheit Aller

SOFORTIGE FREILASSUNG DES HUNGERSTREIKENDEN ANARCHISTEN GIANNIS MICHAILIDIS

[gr]

[Βερολίνο] 11/07 Παρέμβαση στο Ελληνικό προξενείο του Βερολίνου για τον απεργό πείνας Γ.Μιχαηλίδη Σήμερα η συνέλευση αλληλεγγύης στον αναρχικό απεργό πείνας Γ. Μιχαηλίδη, στο Βερολίνο, πραγματοποίησε παρέμβαση στο ελληνικό προξενείο.



Αναρτήσαμε πανό μπροστά στην υποδοχή και χώρο αναμονής του προξενείου, πετάξαμε τρικάκια σε διαφορετικούς χώρους και γραφεία και φωνάξαμε συνθήματα σε αλληλεγγύη με το σύντροφό μας. Επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε παρέμβαση στο προξενείο του Βερολίνου, ως ελλάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης στον αναρχικό αγωνιστή Γ. Μιχαηλίδη.

Το σκεπτικό πίσω από την επιλογή του συγκεκριμένου μέρους είναι ότι το προξενείο αποτελεί μέρος της ελληνικής επικράτειας.. Με στόχο να αυξηθεί η πολιτική πίεση αλλά και η εμφανής έμπρακτη αλληλεγγύη προς το σύντροφο ακόμη κι αν βρισκόμαστε χιλιόμετρα μακρυά. Όσο ο Γιάννης μάχεται για τη δική του και τη δικιά μας ελευθερία, οι κρατικοί δολοφόνοι του συνεχίζουν τη γραφειοκρατική τους ρουτίνα η οποία είναι βασισμένη στον έλεγχο, στον εγκλισμό και τη διαφθορά. Γι'αυτό λοιπόν επιλέξαμε να διακόψουμε έστω και για λίγα λεπτά αυτή την "κανονικότητα" τους και να στείλουμε ενα δυνατό σινιάλο αλληλεγγύης στο σύντροφο Γ. Μιχαηλιδη και το κίνημα αλληλεγγύης που αγωνίζεται μαχητικά για την ελευθερία των αιχμάλωτου αγωνιστή.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΛΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ ΑΠΕΡΓΟΥ ΠΕΙΝΑΣ Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

[eng]

[Berlin] 11/07 Intervention at the Greek consulate of Berlin for the hunger striker G.Michailidis

Today the Berlin solidarity assembly in solidarity with G. Michailidi made an intervention at the greek consulate.

We held a banner in front of the reception space and the waiting area of the consulate, spread flyers in different spaces and offices and shouted solidarity slogans with our comrade. We chose to make this intervention in the consulate of Berlin, as a minimum indication of solidarity with the anarchist fighter G. Michailidi.

The sense behind the choice of the specific place is the fact, that the consulate is part of greek state territory. Our goal was to increase the political pressure but also the visible practical solidarity towards our comrade - even if we are many miles apart. While Giannis is fighting for his and our freedom, the state murderers continue their bureaucratic routine which is based on control, incarceration and corruption. This is why we decided to break this "normality" even for some few minutes and send a strong sign of solidarity to the comrade G. Michailidis and the solidarity movement which fights combatively for the freedom of the imprisoned fighter.

THE STRUGGLE FOR FREEDOM OF ONE IS A STRUGGLE FOR THE FREEDOM OF ALL

IMMEDIATE RELEASE OF THE ANARCHIST HUNGER STRIKER G. MICHAILIDIS