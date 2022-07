16.07. Nordkreuz hasst diesen Trick: Busanreise von Hamburg nach Güstrow

Die rechten Vorfälle in deutschen Sicherheitsbehörden häufen sich. Ein besonderer Fall zeigt sich im sogenannten Hannibalnetzwerk und deren Untergruppe Nordkreuz. Die organisierte Gruppe bereitete sich auf einen faschistischen Umsturz vor, fertigte eine Todesliste mit 25.000 Personen an und hortete zu diesem Zweck zahlreiche Waffen und Munition. Insgesamt 55.000 Schuss Munition hat die rechte Terrorbande Nordkreuz für ihre Anschlagspläne vor allem aus Beständen der Polizei und Bundeswehr entwendet. Als zentraler Umschlagplatz diente der bis heute betriebene Schießplatz Baltic Shooters in Güstrow. Wie nicht anders zu erwarten, blieben politische und juristische Konsequenzen aus und alle Beschuldigten kamen mit Bewährungsstrafen davon.

Wir werden uns wie eh und je in unserem antifaschistischen Kampf nicht auf den Staat verlassen können. Um unser Leben zu schützen und den rechten Netzwerken das Handwerk zu legen, müssen wir den antifaschistischen Selbstschutz organisieren und den Rechten ihre Räume nehmen.

Wir warten nicht auf die nächste Terrorzelle: Antifa ist Handarbeit!

Fahrt mit uns am 16.07. zu der Demo Wir sind 25.000 - Rechte Netzwerke in Justiz, Polizei und Militär zerschlagen! des Bündnisses Ihr seid keine Sicherheit in Güstrow!

Aus Hamburg wird es einen gemeinsame Busanreise nach Güstrow geben. Bustickets für 9 € bekommt ihr in der Buchhandlung im Schanzenviertel und am 15.07. beim Antifa-Tresen in der Roten Flora.