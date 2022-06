Özgül Emre hat ihren Hungerstreik erfolgreich beendet, trotzdem Demo in Berlin für die Freiheit der Gefangenen und Solidarität mit dem anarchistischen Hungerstreikenden G. Michailidis am 01.07.2022!

Die politische Gefangene Özgül Emre hat nun am 29.06. ihren Hungerstreik-Widerstand beendet, weil auf ihre Forderung, nicht zum Tragen von Anstaltskleidung gezwungen zu werden, von den deutschen Knastbehörden angenommen wurde. In der Türkei gab es in der Vergangenenheit teils tötliche Knastkämpfe, mit der das Recht auf das Tragen von privater Kleidung durchgesetzt wurde.

Trotzdem rufen die Initiativen weiterhin zur Demonstration am Freitag 1. Juli mit Auftaktkundgebung vor das Bundesministerium für Justiz in Berlin-Mitte auf, um jetzt die Freiheit für Özgül Emre und alle anderen politischen Gefangenen zu fordern und insbesondere um den sich immer noch im Hungerstreik befindenden anarchistischen Gefangenen Giannis Michailidis in Griechenland zu unterstützen.

⚐ 19:00 bis 20:00 KUNDGEBUNG: "Freiheit für Özgül Emre und alle anderen Gefangenen": Bundesjustizministerium Jerusalemer Str. 27 (Nähe U-Bhf. Stadtmitte / Hausvogteiplatz)

⚐ 20:00 DEMO: "Solidarität mit Giannis Michailidis! Freiheit für alle Gefangenen!" DEMOROUTE: JerusalemerStr, LeipzigerStr, AxelSpringerStr, Oranienstr, Moritzplatz, Oranienplatz, Heinrichplatz, Oranienstr, SkalitzerStr, KottbusserTor

⯀ ÖZGÜL EMRE wurde am 16. Mai 2022 unter Vorwand des Paragraph 129b in Deutschland/Mannheim verhaftet und ist im Gefängnis Rohrbach seit dem 17. Mai im Hungerstreik, aus Protest gegen den Zwang des Tragens von Gefängniskleidung. Am 27. Juni ist sie gegen ihren Willen in das Justizvollzugskrankenhaus Wittlich verschleppt worden und wird mit Zwangsernährung bedroht.

⟁ Update ⟁ Die politische Gefangene Özgül Emre hat am Mittwoch 29.06. ihren Hungerstreik beendet, weil ihre Hauptforderung, nicht zum Tragen von Anstaltsuniform gezwungen werden zu können, angenommen wurde. (siehe Artikel in der jungenWelt vom 30.06.2022)

⯀ GIANNIS MICHAILIDIS ist anarchistischer Gefangener in Griechenland und seit dem 12. Mai 2022 im Hungerstreik, um gegen die Verweigerung seiner längst überfälligen Freilassung zu protestieren. Am 24. Juni gab es einen Internationalen Aktionstag um auf seine aktuelle Situation aufmerksam zu machen. Laut letzten Artzberichten wird sein Zustand immer kritischer.