Bremen: Solidarität mit den Verratenen! Wir bleiben alle linx!

Die Angeklagten im Antifa-Ost-Verfahren erwarten persönlich harte Strafen. Gleichzeitig sitzen sie beispielhaft für eine konsequente antifaschistische Praxis auf der Anklagebank. In Verteidigung dieser Praxis und in Solidarität mit den von Repression Betroffenen rufen wir zur Demonstration in Bremen auf, am Tag X der Urteilsverkündung im Antifa-Ost-Verfahren. Für einen wirksamen Antifaschismus! Tag X: Demo in Bremen!