Solidarität mit dem Anarchisten Giannis Michailidis, im Hungerstreik seit 23.5. - Aufruf zur Demonstration am 24.6. um 18 Uhr am Kottbusser Tor [+ENG]

Auszug aus seiner Erklärung:

''Nach 8.5 Jahren Gefängnis und all der Willkür gegen mich, habe ich beschlossen, meine 11 Jahre Leiden dadurch zu beenden, dass ich der Praxis der Präventivhaft oder der zusätzlichen Strafe für Flucht, die durch legale Schlupflöcher entsteht, einen Riegel vorschiebe. Nach weiteren 5 Monaten Präventivhaft beginne ich einen Hungerstreik um meine Freilassung. Ich habe vor, diese Entscheidung aus der tiefen Motivation der ersehnten Freiheit heraus mit der gleichen Konsequenz zu unterstützen, mit der ich meine bisherigen Entscheidungen unterstützt habe und für die ich nun gerächt werde.

[...] ich will kein Interesse als Opfer staatlicher Repression erwecken, sondern als aktives soziales und politisches Subjekt welches meine Haftbedingungen als Teil des Angriffs von Staat und Kapital gegen diejenigen, die ihnen bewusst widerstehen, sieht. Stattdessen rufe ich auf zu einer Beziehung der revolutionären Solidarität auf der Grundlage gemeinsamer Prinzipien und eines gemeinsamen Kampfes, der die Wut koordiniert, die unterschiedliche Menschen unter unterschiedlichen Bedingungen empfinden, die aber die gleichen Ursachen hat.Und schließlich, weil ich weiß, dass dieser Streik sehr wohl der letzte Abschnitt meiner Reise sein kann, möchte ich ihm genau diese Dimension geben, die mir als Ganzes entspricht:Der Kampf für die Freiheit des Einen ist der Kampf für die Freiheit Aller……bis zur Zerstörung des letzten Käfigs Giannis Michaelides,in Präventivhaft im Gefängnis von Malandrinos23/5/2022''

Als Individuen schließen wir uns dem internationalen Aktionsaufruf in Solidarität mit dem anarchistischen Hungerstreikenden G. Michailidis an. Wir erachten es als notwendig, auch von fernen Gebieten aus Revolutionär*innen zu unterstützen, die staatlicher Repression eine aktive Haltung entgegnen. Hier in Berlin hoffen wir auf einen Ausdruck der Notwendigkeit, nicht nur den Kampf auf griechischem Territorium zu unterstützen sondern auch die tiefen Verbindungen zu stärken, die alle Kämpfer*innen auf der ganzen Welt für einander fühlen sollten und die zu einer revolutionären Praxis gehören. Wir rufen Jede*n dazu auf, sich den Kampf von G. Michailidis zu Eigen zu machen und seine Worte zu verbreiten und eigene Wörter und Aktionen als Ausdruck der Solidarität zu finden. Wir rufen auch zu einer Kundgebung am Freitag, den 24.6.22, am Kottbusser Tor in Kreuzberg auf, um öffentlich Solidarität zu zeigen und über den Comrade zu informieren, der gerade vor der kritischen Phase des Hungerstreiks steht, welchen er beharrlich führen wird.



Since 23/05/2022 the anarchist Giannis Michailidis who is a prisoner in preventive custody, in Maladrinos prison in Greece, is on hunger strike demanding his immediate release. He has served the 3/5 of his 20-year sentence and 2/5 of his sentence for escaping from prison. On December 29, 2021, the prison registry called him to sign the application for conditional release as stipulated. Giannis Michailidis now demands through hunger strike his legal right to get released from prison.‘’After 8.5 years in prison, after all these arbitrary actions against me, I decided to end my 11 years of suffering by putting up a barricade to the practice of pre-trial detention, or the additional punishment of escape with legal loopholes. After 5 more months of pre-trial detention, I start a hunger strike for my release. This choice, with the deep motivation of the much desired freedom, I intend to support it with the same consistency that I have supported my choices so far and for which I am being vengefully punished.’’ [....]For I am not seeking anyone’s interest as a victim of state repression, but as an active social and political subject who sees my condition of imprisonment as part of the state’s and capital’s attack on those who consciously stand against them. Rather, I call for a relationship of revolutionary solidarity on the basis of common projections and a common struggle with multiple edges that coordinates the rage felt by different people experiencing different conditions but with the same causes.And finally, knowing that it is possible that this strike may be the last part of my journey, I wish to give it precisely that dimension which expresses me as a whole: The struggle for the freedom of one, the struggle for the freedom of all…As individuals we join the international call for action in solidarity with the anarchist hunger striker G. Michailidis. We find it necessary to show solidarity also from grounds far away to revolutionaries that take an active stance in the face of state repression. Here in Berlin we hope to create an expression of this necessity not only to support the struggle in greek territories but also to strenghten the deep connections that fighters all over the world should feel for each other and which belong to a revolutionary practice. We call everyone to make the struggle of G. Michailidis their own and to spread his word and to find own words and actions to express solidarity. We also call to come to a manifestation on Friday 24/6/2022 at Kottbusser Tor in Kreuzberg in order to show solidarity and inform publicly about the comrade who is about to enter the critical phase of the hungerstrike, which he will carry out with consistency