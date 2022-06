SchautNichtWeg - Rassistischer Angriff auf einen Mann und seinen Sohn in Berlin-Buch

Schaut nicht weg! - Greift ein!

Solidarität mit allen Betroffenen rassistischer Gewalt!

Kundgebung:

Sa. 18.06.2022

10:00 Uhr

S-Bhf Berlin-Buch

Organisiert vom:

Netzwerk für Toleranz und Respekt Karow/Buch

instagram.com/pankowgegenrassismus

Am späten Nachmittag des 7. Mai wollte ein Familienvater sein Fahrrad vor dem Kaufland in der Wiltbergstraße anschließen. Ein ihm völlig fremder Mann sagte ihn in dieser Situation dass er nicht in den Supermarkt dürfe und dass er sich in "sein Land verpissen" solle. Der Täter trat den Vater, so dass dieser zu Boden ging und zeigte den "Hitler-Gruß".

Nur eine Stunde später wurde der Betroffe vor dem S-Bahnhof Buch erneut von drei Männern angegriffen. Der Mann war jetzt in Begleitung seines minderjährigen Sohnes. Er wurde getreten und geschlagen. Der Sohn wurde ebenfalls geschlagen. Die eintreffende Polizei nahm eine Anzeige auf, der Vater musste ambulant behandelt werden.

Diese rassistischen Angriffe dürfen in keiner Weise unkommentiert bleiben. Sie gehören öffentlich gemacht, um Anwohner*innen zur Solidarität in Alltagssituationen zu mobilisieren. Denn Angriffe wie dieser sind nicht die Seltenheit, sondern die Regel in Nord-Pankow.

Es kommt zwar auch im Prenzlauer Berg regelmäßig zu rechten Angriffen. Der Unterschied ist allerdings, dass die Angriffe in den Kerngegenden des "Großbezirk Pankow" durch die Präsenz einer stärkeren antirassistischen Zivilgesellschaft mehr Aufmerksamkeit und dadurch mehr Öffentlichkeit erfahren. Oft ist es hier z.T. auch so dass sich Betroffene eher trauen den Angriff und die Angreifer zu filmen.

Die Öffentlichkeit den diese menschenverachtenden Übergriffe in Buch hätten bekommen müssen, muss aktiv hergestellt werden. Allein schon aus Solidarität mit dem angegriffenen Jungen und seinem Vater.

Unterstützt die lokalen Antirassist*innen vom Netzwerk, unterstützt die Betroffenen!

Schaut nicht weg! - Greift ein!

Bündnis "Schaut nicht weg!"

✉️Mail: schautnichtweg@protonmail.com