[RMK] Kleine Soliaktion zum Tag der politischen Gefangenen

Zum Tag der politischen Gefangenen haben wir in Backnang in der Nacht auf den 18. März mehrere Transparente aufgehängt. Unter anderem mit Bezug zu den Gefangenen im Hambacher Forst, sowie Nero, welcher die Rigaer Straße für eine Weile erleuchtete. Zudem wurde auf Lisa hingewiesen, welche in Köln sitzt.

Zahlreiche mehr hätte man hinzufügen können. Auch an sie gehen unsere Grüße!

Freiheit für alle politische Gefangenen!