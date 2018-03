[Greifswald] Solidarität mit Anarchist_innen und Antifas in Russland

In Solidarität mit den in Russland festgenommenen und gefolterten Anarchist_innen und Antifaschist_innen haben wir heute, am Tag der (politischen) Gefangenen und der Präsidentschafts-Scheinwahl Putins, vor dem Amtsgericht Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) protestiert. Mit zwei Transparenten mit der Aufschrift "Freiheit statt Folter, (A)" und "Stop torture of anarchists and antifascists in russsia" senden wir warme Grüße an die Betroffenen und Inhaftierten, ihre Freund_innen und Familien. Ihr seid nicht allein - auf der ganzen Welt stehen Leute hinter euch!

Stoppt die Folter durch den russischen Geheimdienst FSB! Lasst die Leute frei!

Unterstützt die Aktivist_innen mit Soliaktionen, sammelt Geld, druckt die Flyer und verteilt sie, schafft Öffentlichkeit!

In solidarity with the anarchists and antifascist who have been tortured and arrested in russia we protested in front of the court in Greifswald (North-east Germany) today, on the day of the (political) prisoners and the day of the presidental pseudo-election in russia. With two banner saying "freedom not troture (A)" and "Stop torture of anarchist and antifascists in russia" we want to send warm greetings to the affected and imprisoned activists, their friends and families.

You are not alone - all around the world there are people who stand behind you!

Stop torture by russian secret service FSB! Free the prisoners!

Support the acitivst with solidarity actions, collect money, print leaflets and spread them!