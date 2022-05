Fotos: Keine Polizeiwache am Kotti

Das Kottbusser Tor ist seit Jahrzehnten ein Ort von Migrant*innen, Romnja* und Sintezzi*, Schwarze Menschen und People of Color. Es ist ein Ort des Widerstands gegen rassistische Verdrängung, indem sich verschiedene von Rassismus betroffenen Communities erfolgreich organisieren. Dieser Ort ist auch seit Jahrzehnten, besonders seit Anfang der 1990er Jahre, ein Hotspot der polizeilichen Willkür, Schikane und Kriminalisierung von Migrant*innen, Romnja* und Sintezzi*, Schwarze Menschen und People of Color. Das Kottbusser Tor steht immer im Mittelpunkt von alltäglicher rassistischer Polizeigewalt und Racial Profiling, um Migrant*innen, Schwarze Menschen und People of Color bzw. deren Kinder zu verdrängen, abzuschieben und zu dämonisieren.

“Mehr Polizei bedeutet mehr rassistische Kontrollen, mehr Schikanen und Gewalt gegen gesellschaftlich ausgegrenzte Menschen. Der Vorstoss, die Polizei weiter aufzurüsten und am Kotti eine dauerhafte Polizeiwache mit High-Tech-Videoüberwachung zu installieren, stellt für uns keine Lösung, sondern ein weiteres Problem, wenn nicht sogar eine Bedrohung dar. Und dieser Vorstoss soll kaschieren, dass die Probleme vor allem in mangelndem Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe für alle, etwa im Bereich Gesundheit, in explodierenden Mieten, Verdrängung und Obdachlosigkeit liegen. Diese haben für rotgrünrot augenscheinlich keine besondere Priorität. Polizeilich müsste als erstes einmal entschlossen gegen Gewalttäter*innen in den Reihen der Polizei selbst gehandelt werden” (Biplap Basu, KOP)

Mehr Infos: https://kottifueralle.noblogs.org/