Angriff Auf Rheinmetall-tochter Firma in Berlin

Fabrik der Rheinmetall-Tochter 'Pierburg GmbH' in Berlin Wedding in der

Nacht von 11.03.2018 angegriffen. Fabrik in der Siemensstraße 2 mit

zahlreichen grün-rot-gelben farbflaschen beworfen und markiert.



Erklärung: 'Mit jedem Tag des Krieges in Afrin steigt unser Hass auf die

Verlogenheit des deutschen Staates. Ohne die deutsche Unterstützung gäbe

es keinen Faschismus in der Türkei. Wenn der deutsche Staat diese

Unterstützung nicht einstellt, wird auch unser widerstand weiter gehen.

Die deutsche Rüstungsindustrie ist ein natürliches und legitimes

Angriffsziel. Biji berxwedana Afrinê!'