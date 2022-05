Weitere Sabotage Aktion gegen SUVs (Berlin-Grunewald)

In einer der Nächte vorm 1. Mai haben wir uns in den Problemkiez Berlins begeben, dem Grunewald. Der Ort, an dem sich die Reichen der Stadt in ihren aufgemotzten Villen verschanzen. Der Ort, aus dem sich die Reichen nur mit ihren ebenso aufgemotzten SUVs heraus- und wieder hineinbewegen. Wir haben einige von ihnen zum Nachdenken bringen wollen, und daher ihre Karren still gelegt, indem die Luft aus den Reifen gelassen wurde. Eine Möglichkeit für sie sich darüber Gedanken zu machen, warum sie sich diese Autos überhaupt leisten können, und wer den Preis für ihren emisionslastigen Lebensstil zahlt!

An den betroffenen Autos wurden Hinweiszettel hinterlassen, da wir niemanden mit den platten Reifen in Gefahr bringen wollen.

Die Luft wird ganz leicht rausgelassen, indem das Ventil aufgeschraubt wird (safer action: alles mit Handschuhen anfassen), eine trockene Linse/Erbse/kleiner Stein in den Ventildeckel, wieder aufschrauben und pffffff!!!! Zettel sicher und sichtbar ans Auto anbringen und entspannt verduften.

Im Folgenden der Text auf den Hinweiszetteln:

ACHTUNG!

Wir haben aus einem oder mehreren Reifen Ihres SUVs die Luft abgelassen.

Diese Aktion richtet sich gegen Ihren unverantwortlichen Luxuskonsum, nicht gegen Sie persönlich.

Die Unmengen an verbrauchtem Kraftstoff und damit erzeugten Emissionen sind Ihnen sicherlich bewusst, weshalb wir uns weitere Erklärungen diesbezüglich sparen.

Was Sie anscheinend nicht wissen, verdrängen oder Ihnen einfach egal ist - all der Kraftstoff, den Sie verheizen, um mit Ihrem Statussymbol die Straßen der Stadt zu verstopfen, hat verheerende Folgen: Sie befeuern so immer weiter die Erderhitzung, während andere Menschen schon JETZT ihre Lebensgrundlage, ihr Zuhause oder sogar ihr Leben aufgrund der Klimakatastrophe verlieren.

Sie tragen also auch eine soziale Verantwortung!

Auch der aktuelle Ukraine-Krieg stellt die dringende Frage nach einem legitimem Energieverbrauch – luxusorientierte Ressourcenverschwendung darf nicht hingenommen werden, wenn wir als Gesellschaft solidarisch sein wollen!

Diese Aktion trifft nicht zufällig Sie und Ihre Nachbar*innen. Wohlhabende und reiche Menschen erzeugen einen immens größeren Ausstoß an Treibhausgasen pro Kopf als Menschen mit geringerem Vermögen. Die reichsten zehn Prozent der Menschheit sind für rund 47 Prozent aller Kohlenstoffdioxid-Emissionen verantwortlich. Im harten Kontrast steht demgegenüber die Hälfte aller Menschen weltweit, die zusammengenommen nur ein Zehntel des Treibhausgasausstoßes verursachen (nach nature sustainability 14.02.2022). Der geringe, wohlhabende Teil der Bevölkerung, zu dem Sie mit ziemlicher Sicherheit gehören, ist für einen überproportional großen Anteil der freigesetzten Schadstoffe und damit für das Überschreiten des 1,5° Limits verantwortlich. Wir müssen die CO2-Emissionen radikal reduzieren! Jetzt! Nicht morgen! Deshalb sehen wir uns gezwungen, Ihren SUV zu entwaffnen, indem wir die Luft aus den Reifen abgelassen haben.

Auch anlässlich des kommenden 1. Mai wollten wir uns einen Hinweis darauf nicht nehmen lassen, wie Ihr Wohlstand gesellschaftliche Misstände und prekarisierte Lebensumstände anderer Menschen, auf deren Ausbeutung Ihr Wohlstand beruht, weiter aufrecht erhält.

Nach der vorübergehenden Stilllegung Ihres SUVs können Sie sich nun zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen. Nutzen Sie die Zeit, in der Sie nun nicht hinter dem Lenkrad sitzen, um den kürzlich erschienenen Bericht des Weltklimarates IPCC zu lesen und nehmen Sie die fehlende Luft im Reifen als Anlass, Ihren Lebensstil zu überdenken und was jener für die Menschen im globalen Süden, die Zukunft jüngerer Generationen und den gesamten Planeten bedeutet.

Wir hoffen, Sie schaffen den Schritt, mal ernsthaft darüber nachzudenken. Ihr Luxus ist keine Privatsache!