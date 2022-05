[LE] Soligruß an die von Repression betroffenen Anarchist*innen in München

Am Dienstag, den 26.04.2022 gab es in München koordinierte Razzien in verschiedenen Wohnungen als auch in der anarchistischen Bibliothek Frevel mit der Begründung der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Betroffenen werden beschuldigt in anarchistischen Publikationen zu Straftaten aufgefordert zu haben. Die Bullen haben so gut wie jegliche anarchistische Zeitung und Broschüre als auch jegliches Gerät, das irgendetwas mit dem Drucken von Publikationen zu tun haben könnte, beschlagnahmt. Zwei Beschuldigte wurden ID-behandelt und DNA-Abnahmen angeordnet; die beiden wurden daraufhin entlassen und alle Beschuldigten sind auf freiem Fuß.

Wir senden von den anarchistischen Tagen in Leipzig Solidarität und Kraft an die betroffenen Gefährt*innen in München!

Getroffen hat es einige, doch gemeint sind wir alle! Fight Repression!