Der endgültige Schulterschluss

Die AfD springt hier in die entstandene Bresche, die Mvgida hinterlassen hat und scheut sich dabei nicht den Schulterschluss mit dem rechtsextremen, islamfeindlichen sowie antisemitischen Spektrum in Mecklenburg-Vorpommern öffentlich zu vollziehen.

Schon auf dem Bürgerdialog konnte man sehen, wen die AfD mit Bürger meint. Neben Holger Arppe, gegen ihn läuft ein Parteiausschlussverfahren, aufgrund von öffentlich gewordenen Chatverläufen, waren unter anderem Dan Schünemann (Alternative für Torgelow), Alexander H. Aus Rostock, AFD-Fraktionsmitarbeiter Jan-Philip Tadsen, sowie ein ehemaliger JN Funktionär.[2]

Hier für euch nochmal ein Link für weitere Infos vom Bürgerdialog:

http://astwestmecklenburg.blogsport.eu/2018/02/17/pegida-schulterschluss...

Zudem scheinen neben Holger Arppe*, der Landtagsabgeordnete und Schweriner Stadtvertreter Dirk Lerche (AfD) und die Stadtvertretretin Petra Fedreau (AfD) die Reiselust gepackt zu haben. Sie waren bei den „Merkel muss weg“ Demonstrationen in Hamburg und tummelten sich dort mit Geschichtsrevisionisten, Antisemiten, Rassisten und Neonazis.[3]

Distanzierung der AfD Fehlanzeige.

Stattdessen wird versucht der Demonstrationen ein bürgerliches Image zu geben, doch mittlerweile warnt selbst der Verfassungsschutz vor der „Merkel muss weg“ Demo in Hamburg.

So heißt es in einer Mitteilung: "Die eigentlichen Initiatoren haben nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes zum Teil einen Vorlauf in rechtsextremistischen Strukturen und entstammen auch dem Türsteher -und Althooligan-Milieu."...."Personen aus der rechten und rechtsextremistischen Szene, hier auch mit subkulturell-rechtsextremistischem Hintergrund".[4]

Nun also in knapp 11 Tagen wieder eine rassistische, islamfeindliche und rechtsextreme Demo in Rostock. Welches Klientel dort aufkreuzt dürfte uns allen klar sein und dass die Demo auch noch mitten im Plattenbaugebiet stattfindet... Wir sind der Meinung am 12. März nach Rostock in die Platte und die Demo zum Desaster machen.

Weitere Infos folgen – Stay tuned

Quellen:

[1] https://www.endstation-rechts.de/news/pegida-montage-afd-meldet-demos-in...

[2] https://www.endstation-rechts.de/news/afd-lockt-pegida-kader-in-den-nord...

[3] https://exif-recherche.org/?p=2408

[4] https://www.abendblatt.de/hamburg/article213552477/Verfassungsschutz-war...

*http://www.taz.de/!5441138/Der endgültige Schulterschluss