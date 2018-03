[H] Neonazi Jan Heidrich an BBS3 und im Wohnumfeld geoutet

Vorsicht Neonazi - Jan Heidrich

In ihrem direkten oder indirekten Umfeld bewegt sich der Neonazi Jan Heidrich. Der 20-jährige Heidrich wurde am 11.04.1999. In Hannover geboren. Er wuchs aufgrund familiärer Probleme teilweise bei seiner Mutter, später auch in einem betreuten Wohnprojekt für Jugendliche in verschiedenen Stadtteilen von Hannover auf. Ab dem Sommer 2017 begann Heidrich in Hannover an der BBS3 eine Ausbildung zum Maler/Lackierer und war ab dem Zeitpunkt regelmäßig in der Schule in der Ohestraße anzutreffen. Heidrich wohnt derzeit in einem betreutem Wohnprojekt der Jugendhilfe in der Hildesheimerstr. 237 in Hannover. Der kirchliche Träger dieser Einrichtung St. Joseph wirbt dabei zynischer Weise u.a. mit ihrer tollen Flüchtlingsarbeit .

Mit Beginn der rassistischen PEGIDA bzw. HAGIDA (Hannoveraner gegen die Islamisierung des Abendlandes) Aufmärschen in Hannover ab Januar 2015 fiel Jan Heidrich immer wieder bei den Kundgebungen und Demonstrationen auf. Er war ab Beginn im Teil der aggressiv und meist vermummt auftretenden Nazis unterwegs und versuchte immer wieder im Schutz der Polizei zu Provozieren. In diesem Umfeld bewegte sich eine breite Mischung der lokalen Neonaziszene – so liefen dort u.a. Neonazis wie Ronny Damerow, Christopher Siedler Laura Braun oder Patrick Illmer mit, genau so wie Personen aus dem GSD-Umfeld (Gemeinsam stark Deutschland) um Carlo Graef.

Mit vielen von den damaligen Bekanntschaften unterhält Heidrich auch weiterhin engen Kontakt. So war er mit Ronny Damerow und weitere Nazis aus der Region bei überregionalen Naziaufmärschen wie bspw. beim TddZ (Tag der deutschen Zukunft) 2017 in Karlsruhe oder beim Rudolph Hess Gedenkmarsch in Berlin, ebenfalls 2017. Hier zeigt sich deutlich das es sich bei Jan Heidrich um einen überzeugten Neonazi handelt.

Abseits klassischer Naziaufmärsche versteht sich Heidrich als Hooligan bzw. als Anhänger von Hannover 96 (zumindest lies er sich vergangenes Jahr ein Hooligan H auf den Arm tätowieren). Praktisch bedeutet dies sowohl Kontakte in Teile der Fanszene von 96 und der regelmäßige Besuch von Spielen entweder vorm als auch im Stadion. Außerdem fällt er immer wieder im Umfeld von GSD Treffen und Aktionen, oftmals in Begleitung von Carlo Graef, auf.

Jan Heidrich kann als überzeugter Neonazi angesehen werden,. Auch wenn viele seiner Aktionen oft eher lächerlich wirken, so stellt er und seine menschenverachtende Ideologie eine reelle Gefahr dar. Das wir diese Ansichten weder tolerieren noch unkommentiert hinnehmen muss auf allen Ebenen und an allen Orten, an denen er sich bewegt deutlich gemacht werden!

Nazis aus der Deckung holen!

(Jan Heidrich freut sich sicherlich über persönliche Grüße und Nachrichten: 01766/7864325)