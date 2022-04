Antifa Weekend in Sachsen – eine Einladung nach Leipzig [30.04./01.05.2022]

Am 30.04.2022 soll in der Leipziger Innenstadt die sogenannte „Woche für das Leben“ eröffnet werden, zu dem die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) einladen. Daran beteiligt ist auch der christlich-fundamentalistische Bundesverband Lebensrecht (BVL), welcher an diesem Tag eine Fachtagung in der alten Handelsbörse in Leipzig organisiert. Dieser Verband veranstaltet auch jährlich den größten antifeministischen Aufzug von AbtreibungsgegnerInnen in Deutschland, den „Marsch für das Leben“ in Berlin. Feministische Bündnisse wollen das nicht ungestört hinnehmen und rufen für den Tag zu Protesten auf. Alle Infos dazu findet ihr unter: https://buendnisfuerselbstbestimmung.noblogs.org/.

Am darauffolgenden Tag, dem 01. Mai 2022, steht in Zwickau der jährliche Neonaziaufmarsch des „III. Weg“ an. Nachdem der Aufmarsch letztes Jahr aufgrund des Pandemiegeschehens ausfiel, wird es dieses Jahr wieder hunderte FaschistInnen aus dem gesamten Bundesgebiet (und darüber hinaus) in die westsächsische Provinz ziehen. Die Genoss*innen in Zwickau haben bereits in ihrem Alltag mit einer starken Neonaziszene in der Stadt zu kämpfen und es kommt regelmäßig zu Angriffen und Anschlägen auf Antifaschist*innen. Lassen wir sie mit dem faschistischen Großaufmarsch an diesem Tag nicht allein! Infos zu den Gegenaktionen findet ihr unter: https://erstermai22.noblogs.org/.

So unterschiedlich die Events der Reaktionären an diesem Wochenende auch sind, was sie vereint ist, dass beide unseren Vorstellungen von einem guten Leben für Alle grundsätzlich entgegenstehen. Wir sind verdammt wütend, dass christliche FundamentalistInnen ausgerechnet zur Walpurgisnacht antifeministische Inhalte verbreiten wollen. Wir sind verdammt wütend, dass wir uns ausgerechnet am ersten Mai mit Neonazis herumschlagen müssen, statt selbstbestimmt sozialrevolutionäre Perspektiven auf die Straße zu tragen. Aber ignorieren ist auch keine Option! Lasst uns also den Rechten zeigen, dass das unsere Tage sind und wir bereit sind, diese zu verteidigen!

Autonome Antifaschist*innen aus Leipzig