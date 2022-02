(B) Schaut nicht weg! Solidarität mit Dilan und allen Betroffenen rassistischer Gewalt!

Am 05.02. wurde die 17-jährige Dilan von aggressiven, rassistischen Erwachsenen beleidigt, geschlagen und getreten, Passant*innen schauten teilnahmslos zu.

Dilan sagte der Polizei mehrfach, dass sie von den Tätern rassistisch beleidigt wurde. In der Polizeimeldung zu dem Angriff wird dessen rassistisches Motiv unterschlagen und behauptet es hätte sich um einen Streit um das Tragen einer Maske gehandelt. Weil die Polizei die Unwahrheit sagt und alle großen Zeitungen die Polizeimeldung kritiklos abschreiben, muss sich Dilan selbst Gerechtigkeit verschaffen und veröffentlicht einem Videostatement, in dem sie die Wahrheit benennt und die Tatenlosigkeit der Passant*innen kritisiert. Während dessen verbreiten die AngreiferInnen auf Socialmedia ihre Lügenversion zur Tat.

Die TäterInnen sind für ihr aggressives Auftreten bekannt und gehen in den lokalen Kneipen ein und aus. Diese Sorte von Leuten ist einer der Hauptgründe, warum es in der Gegend um den S-Bahnhof Greifswalder Straße seit Jahren immer wieder zu rechten Übergriffen und Beleidigungen kommt.

Positionieren wir uns gemeinsam klar gegen den rassistischen Angriff auf Dilan und zeigen ihr, dass sie nicht alleine ist! Dilan, wir glauben dir und wir stehen an deiner Seite!

Antirassistische Demonstration:

20.02.2022

14.00 Uhr

S-Greifswalder Str.

Unterstützt die Mobilisierung und holt euch Flyer und Poster:

ab Mo., 14.02.2022

Buchladen Schwankende Weltkugel, 10435 Prenzlauer Berg

(Mo: ab 16 Uhr liegt Material aus | Regelmäßige Öffnungszeiten: 11 - 19 Uhr)

Kommt zum Flyerstecken- und verteilen:

Mi., 16.02.2022

18 Uhr | S-Greifswalder Str. (bei McDonald's) | Prenzlauer Berg

Wir malen Transparente und Schilder für die Demo:

Fr., 18.02.2022

19 Uhr | Bunte Kuh, Bernkasteler Sr. 76, 13088 Weißensee

Kommt zu den Treffen bitte getestet und mit Maske

- Ein längerer Aufruf folgt.

- Teilt die Ankündigung auf allen Kanälen, die euch zur Verfügung stehen.

- Danke für euren Support und eure Solidarität!

#dilan #b2002 #schautnichtweg #berlin #prenzlauerberg

+++++

EN

DEMONSTRATION:

Solidarity demo after racist attack in Prenzlauer Berg!

20.02.

2 p.m.

S-Greifswalder Str.

On February 5, 17-year-old Dilan was racially insulted, beaten and kicked by aggressive adults, bystanders watched silently.

In the area around the S-Bahn station Greifswalder Straße there are regular racist attacks and insults. The media copied the polices lie that Dilan was attacked because of not wearing a mask, which she even did. She herself had to recitfy those lies with a video from inside the hospital.

Let's take a clear stand together against the racist attack on Dilan and show her that she is not alone!

Support the mobilization and get flyers:

from Monday 14.02. / 11 a.m. - 7 p.m.

Bookstore Schwankende Weltkugel, 10435 Prenzlauer Berg

Join for flyering in the neighborhood:

Wednesday 16.02. / 6 p.m.

S Greifswalder Straße (at McDonald's)

Paint banners and signs for the demo:

Friday 18.02. / 7 p.m.

Bunte Kuh, Bernkasteler Sr. 76, 13088 Weissensee

Thank you for your support and your solidarity!

#b2002