Athen: Brandanschlag auf das Haus des Vorsitzenden der Jugendorganisation der Nea Dimokratia, Pavlos Marinakis

Eine weitere direkte Aktion, die absichtlich vor den Medien verborgen wird, um einerseits das jeweilige Ziel zu schützen, aber auch um die totale Autorität der Macht zu erhalten, die die Herrschenden vor den Händen ihrer "verarmten Untergebenen" in Sicherheit bringen will. Wir sind jedoch hier, um diese falsche Sicherheit zu widerlegen, die sie eifrig als ein Privileg der Mächtigen darzustellen versuchen.

Wir haben also nachgeforscht und genau den Typ gefunden, der in letzter Zeit, abgesehen von der Tatsache, dass er mit seiner Dreistigkeit und seinen Äußerungen unverschämt provoziert hat, einen Aufwärtstrend in der Nea Dimokratia zu haben scheint. Das ist natürlich kein Zufall. Diese Partei hat in das Profil der populären Rechten investiert, die eindeutig zur extremen Rechten tendiert, während sie gleichzeitig über die vollkommen kontrollierten Medien ein Bild von raffinierter "Exzellenz" lanciert hat, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen.

Lasst uns also ein paar Worte über diesen Herrn sagen, um den Dreck zu erfassen, den er mit sich trägt und dem er dient. Er gehört zur Avantgarde der alternativen Rechten und hat sich schon in jungen Jahren als politisch kompatibel mit der Finsternis der Nea Dimokratia erwiesen. Diener einer Rhetorik, die das "nationale Interesse" mit einem schleichenden Faschismus in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gleichsetzen will. Eine Art Nationalismus des "Alltags", der für die ganze Gemeinschaft zugänglich und beliebt ist, eine Vulgarisierung des politischen Diskurses durch die ständige Projektion über die sozialen Medien. Das Ergebnis dieser verkappten nationalistischen Dimension sind seine Macho-Aussagen mit Verweisen auf den Bürgerkrieg. ("Tsipras, wenn wir den Bürgerkrieg durchleben würden, würde ich dich erledigen"). Natürlich haben wir nicht die Absicht, uns an diesem verbalen Konflikt zu beteiligen, da wir uns der Position sicher sind, die beide während des Bürgerkriegs einnehmen würden. Wir möchten Marinakis jedoch klar machen, dass er höchstwahrscheinlich das Ende erlebt hätte, das das Schicksal für seine Gleichgesinnten und Mitbürger im Meligalas-Brunnen (1) vorgesehen hat.

Es ist klar, dass in Griechenland die verräterischen Bataillone der Nazi-Kollaborateure nicht nur nie bestraft wurden, sondern auch das Rückgrat des neuen griechischen Staates bildeten (und noch immer zu bilden scheinen). Es ist kein Zufall, dass es sich bei diesem Subjekt um den Enkel des Verteidigers von G. Kalabokas (2), dem Mörder von N. Temponeras (3), handelt. Der Gestank und der Dreck werden von Generation zu Generation weitergegeben.

Natürlich schien der "harte" Marinakis, der Bogdanos (4) verteidigte, als dieser eine Liste von Minderjährigen veröffentlichte, um Vergebung für seine Sünden zu bitten: "Es geht also darum, ihm den Kopf abzuschlagen, politisch gesehen, im Sinne eines Mannes, der um Vergebung gebeten hat?", und bat auf diese Weise um Verständnis und Mitgefühl.

Natürlich werden seine rechtsextreme Leidenschaft und seine Geschichte von der Regierung von K. Mitsotakis belohnt, die ihn als neuen Sekretär des Politischen Komitees von N.D. vorschlägt.

Die Covid-19-Krise und ihre Bewältigung:

Natürlich können wir nicht ignorieren, dass es sich im Wesentlichen um eine rechtsextreme Regierung handelt, die seit zwei Jahren mit der Pandemie und der allgemeinen Krise durch Covid-19 zurechtkommen muss. Ein Thema, das unser tägliches Leben fast monopolisiert, obwohl in dieser Zeit Ereignisse mit enormen politischen und sozialen Auswirkungen stattgefunden haben, die in der Tat fast unbemerkt geblieben sind.

Wir werden nicht über wissenschaftliche Daten und ihre Auswirkungen sprechen, wir überlassen diesen Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft, ohne natürlich alle Teile dieser Gemeinschaft als eine mit gemeinsamen Ideen und Zielen zu betrachten, und ohne den Faktor der "Voreingenommenheit" (auf dem Altar der Macht und des Kapitals) zu ignorieren, der diese Gemeinschaft im Laufe der Jahre geprägt hat. Für uns ist die gesellschaftspolitische Krise, die wir erleben, in diesem Fall vorherrschend, weil dies der einzige Bereich ist, in dem wir als politische Szene handeln und wirksam Einfluss nehmen könnten. Leider hat jedoch die beispiellose Art der Bewältigung dieser Krise in Verbindung mit dem Wesen dieser Krise dazu geführt, dass ein großer Teil der antagonistischen/radikalen Szene teilweise inaktiviert wurde.

Obwohl wir vom ersten Moment der Pandemie an sahen, wie tiefgreifende Kontroll- und Unterdrückungsmaßnahmen eingeführt wurden, gelang es uns nicht, uns zu sammeln und substanziell zu reagieren, stattdessen sahen wir "betäubt" der zunehmenden Einschränkung unserer Freiheiten zu und suchten nach Mitteln und Wegen, um darauf zu reagieren, wobei wir stets die einzigartige Natur der Gesundheitskrise selbst berücksichtigten. An diesem Punkt fand die Regierung den Raum, um das Konzept der "individuellen Verantwortung" zu entwickeln und schließlich allgemein durchzusetzen, indem sie die Last der Bewältigung einer solchen Krise auf die Menschen selbst abwälzte. Unter Einsatz von Angst und Menschenleben gelang es der herrschenden Klasse schließlich, eine Spaltung der Gesellschaft auf einer instabilen Grundlage zu schaffen, die "entweder mit uns oder gegen die Gesellschaft" bedeutet.

So hat ein großer Teil der radikalen Bewegung, der den Faktor der Klasse sowohl bei der Bewältigung als auch bei der Krise selbst ignoriert oder übersehen hat, die Politik der Regierung übernommen, auch wenn er versucht hat, sie an seine politischen Vorschläge anzupassen. Infolge dieser besonderen Situation haben unsere Klassen Meinungsverschiedenheiten über die "Klassenpflicht" der Impfung und die Einhaltung der Vorschriften, wenn wir die Krise überwinden wollen, usw. gehört. Leider müssen wir feststellen, dass wir noch tonnenweise Tinte und jahrelange politische Diskussionen brauchen, um das, was als einfache Aufgabe definiert wird, endlich zu realisieren, viel mehr als Klassenpflicht und noch mehr als revolutionäre Pflicht. Wir können nicht über Krisenmanagement sprechen, ohne die politischen Gründe für ihren Ausbruch zu analysieren, wir können nicht ignorieren, dass die Zerstörung der öffentlichen und freien Gesundheit einer der Hauptgründe für den Anstieg der Todesfälle ist. Wir können nicht über individuelle Verantwortung sprechen, ohne für den Umsturz dieses Systems als Ganzes zu kämpfen.

Als politische Bewegung dürfen wir nicht zulassen, dass die staatliche Propaganda definiert, was umstritten ist und wie es ausgedrückt wird, oder ihr großzügig das Monopol der politischen Entschlossenheit überlassen, die jede Opposition als das Werk von "gehirngewaschenen" Leugnern bezeichnet. Die Regierung ist immer auf der Suche nach einer schwachen politischen Bewegung, die sich ihrer Taktik widersetzt, um ihr Narrativ zu bedienen. Das Innovative in diesem Fall ist, dass sie versucht, alle sozialen Gruppen und politischen Aspekte in diese fragile Gruppe von "gehirngewaschenen" Menschen einzubeziehen und auf diese Weise die Neudefinition der politisch Bewusstesten zu erreichen, was den permanenten Dipol des "mit den Einschränkungen (mit uns) oder gegen die Gesellschaft" festigt. Als politische Bewegung müssen wir unsere Klasse verteidigen, die herrschende Propaganda überwinden und mit allen Mitteln gegen die Regierung und die Art und Weise, wie sie mit dem menschlichen Leben umgeht, kämpfen.

Ein paar Worte zur Organisation der anarchistischen Bewegung

In Griechenland bewegt sich die anarchistische Szene im Laufe der Jahre zwischen einer organisierten Bewegung, die von der entsprechenden Dynamik abhängt, und einer politischen Bewegung, die in verschiedene gesellschaftspolitische Bedingungen eingebunden ist. Seit Jahren sind wir eine Bewegung des "negativen" Imperativs, ein heterogener und reaktionärer Raum, dem es an Organisation und langfristigen Zielen fehlt. Das bedeutet natürlich nicht, dass all die Jahre der Existenz und der Aktion des anarchistischen Raums auf der Grundlage dieser spezifischen Bedingungen nichts zur politischen Reife und schließlich zur Schaffung günstiger Bedingungen für den nächsten Schritt beigetragen haben. Im Gegenteil, es war genau dieser Reifungsprozess, der zum Beginn der anarchistischen Szene als Bewegung beigetragen hat, der Risse in der gesellschaftspolitischen Zeit und im Raum geschaffen und Ziele gesetzt hat.

Es war dieser Prozess, der schließlich dazu führte, dass die anarchistische Bewegung den Aufstand von 2008 auf ihrem Rücken trug und ihre eigenen politischen Charakteristika entwickelte, indem sie die Strukturen organisierte, die aus der Dynamik der aktuellen Ereignisse hervorgingen. Es war unsere Geschichte, die dazu führte, dass das Wissen und die Erfahrungen von 2008 während der Zeit der Anti-Memorandum-Mobilisierungen erneut genutzt wurden. Es waren diese Momente, in denen die anarchistische Bewegung ihre Stärke, ihre Reflexe, aber leider auch in einigen Fällen ihre Grenzen zeigte. Es gab Gelegenheiten, die verpasst wurden, Schritte, die nicht unternommen wurden, entweder aus Unerfahrenheit oder aus Zaghaftigkeit. In jedem Fall aber haben diese Momente unsere Szene gestärkt, sowohl strukturell (durch das Auftauchen neuer Leute, neuer Treffpunkte, neuer Kollektive usw.) als auch politisch. Die politischen Vereinbarungen und Kontroversen dieser Momente führten uns aus den Sackgassen und der Vergangenheit heraus und legten den Grundstein dafür, dass sich etwas Neues entwickeln konnte.

Die Koordinierung der Aktionen, aber auch die Häufigkeit, mit der die brandstiftenden Gruppen in der Zeit nach 2008 agierten, war ein Beispiel für eine Organisierung, die potenziell das Vehikel für eine Bewegung mit streng revolutionären Merkmalen und Ausdehnungen auf viele verschiedene Aspekte des täglichen Lebens sein könnte.

Aber jeder Zeitabschnitt hat seine eigenen Merkmale, und zugegebenermaßen unterscheiden sich die gegenwärtigen Bedingungen insgesamt sehr von denen der Vergangenheit. Die ständige Veränderung der Fakten erfordert eine entsprechende Anpassung unsererseits.

Das Vorhandensein und die Dominanz der sozialen Medien im Alltag und die enorme Rolle, die sie in der Gesellschaft übernommen haben, haben zu radikalen Veränderungen in der Art und Weise geführt, wie sich die "öffentliche Meinung" bildet und wie sie auf das reagiert, was die "Trends" vorgeben. Leider wird ein großer Teil der Realität heute durch eine digitale Dimension am Rande der virtuellen Realität erfasst, die dazu neigt, das alltägliche Leben vollständig zu ersetzen. Eine Regierung, die in zwei Jahren den so genannten Wohlfahrtsstaat zerstört und einige der autoritärsten postkolonialen Gesetze verabschiedet hat, schafft es, mit dem geringstmöglichen Schaden zu überleben, weil sie systematisch die Medien und folglich die digitale Welt der sozialen Medien kontrolliert.

Die Trends auf Twitter haben die Rolle der Opposition für die Regierung, und leider bleibt jede Reaktion, die aufkommt, nur in diesem Kontext der sozialen Medien gefangen, mit wenigen hellen Ausnahmen wie den letzten Märschen für Koufontinas, der Demonstration von Nea Smyrni und der Reaktion auf die Arbeitgeber-Mafia von efood.

Es scheint dystopisch, dass in einer Zeit, in der sich alles mit hoher Geschwindigkeit zum Schlechteren für diejenigen verändert, die die soziale Basis bilden, unsere Reaktionen ihre Grenzen in dem finden würden, was wir oben erwähnt haben. Aus diesem Grund betonen wir die Wichtigkeit, die antagonistische Bewegung zu organisieren, um eine dynamische Bewegung zu schaffen.

Verschiedene Gefährt:innen haben ein informelles Gespräch über die Organisation und Koordination der in Griechenland operierenden brandstiftenden Gruppen begonnen. Ein Thema, das zu Recht angesprochen wurde, und zu dem wir, als Antwort darauf, Stellung nehmen. Wie wir bereits erwähnt haben, zeichnet sich jeder Zeitabschnitt durch seine besonderen Merkmale aus. Was der Bewegung in der Vergangenheit wirklich fehlte, war eine Organisierung der Aktionen in einer langfristigen Planung vieler verschiedener direkter Aktionsgruppen, im Sinne einer individuellen politischen Analyse, um eine Bewegung mit aggressiven Auswirkungen auf den Staat und das Kapital zu schaffen, wie es für eine kleine Zeitspanne versucht wurde.

Heutzutage sind leider andere Schritte wichtiger, um den sozialen Kampf wieder zu stärken und den Konflikt gegen jede Form von Autorität zu intensivieren. Was uns heute als Bewegung fehlt, ist eine politische Analyse und Position, die (selbst mit minimalen Übereinstimmungen) den größten Teil der antagonistischen/radikalen Bewegung einschließen könnte. Wir haben leider wieder einmal ein wesentliches Gebot des Angriffs, der Organisierung und der politischen Diskussion des revolutionären Kontextes im Hintergrund gelassen, und das führt leider zu dem, was wir alle erleben. Opportunistische Versammlungen mit einem eher prozeduralen Charakter, die den politischen Analyseinstrumenten nicht die gebührende Bedeutung beimessen (was Raum für Unstimmigkeiten, für die anarchistischen Fakten und Positionen schafft, die formuliert und manchmal durchgesetzt werden), die sich zerstreuen, sobald sich die Bedingungen ändern.

Natürlich unterschätzen wir nicht die Bemühungen kollektiver Aktionen und Diskussionen, auch wenn sie von aktuellen Ereignissen ausgehen, aber es ist unmöglich, die Probleme nicht zu erkennen, die durch den Mangel an Analyse und die Aufspaltung einzelner politischer Themen entstehen. Eine Organisierung von direkten Aktionen wäre also unzureichend, wenn wir nicht gleichzeitig die Lücke füllen würden, die im Bereich der öffentlichen politischen Diskussion besteht. Die Tupamaros pflegten zu sagen, dass "Taten verbinden und Worte trennen", und bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch, aber jetzt haben wir uns Worte angeeignet und fungieren als gemeinsame Basis für alle. Wir befinden uns in einem politisch undefinierbaren Moment, in dem wir aufgerufen sind, unsere Imperative, unsere Strukturen, unsere Beziehungen und unser Verhältnis zur Gesellschaft zu überdenken, um den sich ständig verändernden sozialen Bedingungen folgen und sie letztendlich überwinden zu können.

Es gibt viele Kollektive und Individuen, die für diese Werte kämpfen und auf ihre Weise zu diesem Entwicklungsprozess beitragen, aber wir müssen diese Bemühungen intensivieren, sowohl auf der Basisebene, in unseren grundlegenden Imperativen, als auch auf der Kontextebene der Infrastruktur des Raums. Wichtige Positionen und Praktiken, die einst den anarchistischen Raum charakterisierten, sind tendenziell geschwächt worden, und infolgedessen ist der militante/aggressive Aspekt unserer Entscheidungen weitgehend verloren gegangen. Wir glauben, dass unser erster Schritt darin besteht, Militanz als Hauptziel unseres Rahmens wieder auf eine revolutionäre Basis zu stellen, um die Bedeutung der Bildung einer vielschichtigen Bewegung zu unterstreichen, die jedes Kollektiv/Individuum aus seiner eigenen Perspektive mit einem gemeinsamen Ziel, der anarchistischen Revolution, einschließt.

Hier kommen wir zum Kern unseres Denkens und unserer Überlegungen über die Organisierung unserer Bewegung. Das Vorhandensein einer breiten Infrastruktur und das Vertrautmachen der Gefährt:innen mit allen Mitteln und Praktiken verschafft uns sicherlich einen Vorsprung vor der Krise des Systems und der entsprechenden staatlichen Repression.

All dies mag utopisch klingen, aber wir können nicht anders, als dafür zu kämpfen. Es ist dieses Ziel, das uns definiert und uns vom politischen Sumpf des Systems unterscheidet.

Lasst uns die Bedingungen für eine revolutionäre Bewegung schaffen, die von den Ideen der Anarchie, der Solidarität und des Antiautoritarismus geleitet wird.

Wir widmen unsere Aktion allen inhaftierten Revolutionär:innen.

IMMEDIATE RELEASE OF THE COMRADE HARIS MANTZOURIDIS

NO COMPANION IS ALONE AS A HOSTAGE OF THE STATE’S POWER

ANARCHISTS AGAINST OBLIVION

(Anm. d. Übers.: (1) in den Brunnen des Dorfes Meligalas warfen die Partisanen der ELAS 1944 die hingerichteten griechischen Kollaborateure der Deutschen Wehrmacht. (2) Kalabokas war Mitglied der Jugendorganisation der ND und ermordete 1991 bei einer Schulbesetzung den linken Lehrer (3) Nikos Temponeras. Dadurch wurden landesweite Auseinandersetzungen ausgelöst. (4) Abgeordneter der ND, veröffentlichte Namen von migrantischen Kindern eines Kindergartens damit Nazis sich darum kümmern. Original: https://athens.indymedia.org/post/1616307/)