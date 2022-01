Gefährliche Masterarbeit zu Kriminologie und Polizeiwissenschaft – Keine Namen, keine Strukturen

Immer wieder versuchen sogenannte Wissenschaftler*innen Nachforschungen über die linke Szene anzustellen. Dabei werden Informationen über Namen und Zusammenhänge gesammelt, die gegen menschen verwendet werden können, die sich für eine herrschaftsfreie Welt ohne Staat und Bullen einsetzen.

Der Aufruf zur Teilnahme an der Arbeit

"GEWALTTÄTIGE AKTIONEN IM KONTEXT BAURECHTLICHER EINGRIFFE IN DIE

NATUR.

ENTSTEHT AUS UMWELTAKTIVISMUS GEFÄHRLICHER LINKSEXTREMISMUS?"

ist eine dieser Nachforschungen, die dazu auffordert Informationen über Namen und Strukturen preiszugeben.

Keine Infos an sogenannte wissenschaftliche Forschungsfragen, Studien etc.!

Keine Infos an Bullen, Verfassungsschutz, Justitz!

Keine Namen, keine Strukturen!

"

Von: Michael Schneider <michael.erich.schneider@gmail.com>

…

Ich studiere an der Ruhr-Universität-Bochum den berufsbegleitenden

Masterstudiengang Kriminologie und Polizeiwissenschaft. Als Gutachterin

der Arbeit fungiert die bekannte Kriminologin, Frau Prof.Dr.Britta

Bannenberg von der Justus-Liebig-Universität in Gießen.

Das Thema der Arbeit lautet:

Neben der reinen Auswertung von Fachliteratur und anderen (Presse-)

Veröffentlichungen, gerade im Kontext Hambacher- und Dannenröder Forst

ist es mir unter wissenschaftlich-empirischen Gesichtspunkten wichtig,

Meinungen aus "erster Hand", sowohl aus Aktivistensicht als auch aus

Sicht der betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner in die Arbeit

einfließen zu lassen.

Daher würde ich mich freuen, wenn Sie für ein Interview zur Verfügung

stehen würden. Aufgrund der pandemischen Lage muss dieses nicht "face

to face" stattfinden. Auch ein Interview per Telefon oder das Ausfüllen

des in der Anlage beigefügten Fragebogens wäre möglich.

Um ein möglichst breites Meinungsbild zu bekommen würde ich mich

freuen, wenn Sie aufgrund Ihrer bestehenden Kontakte meine Mail samt

Anlagen entsprechend weiter steuern würden.

Bei Rückfragen oder Unklarheiten stehe ich Ihnen selbstverständlich

unter 0173/8867830 zur Verfügung.

Vielen Dank vorab und herzliche Grüße,

Michael Schneider

"