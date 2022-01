Kein Vergeben, Kein Vergessen auch in der Provinz

Am 7.1.2005 verbrannte Oury Jalloh in einer Zelle der Dessauer Polizei, angezündet von rassistischen Polizisten.

Aus diesem Grund versammelten sich heute in vielen Städten Menschen um Oury Jalloh und allen anderen Opfern rassistischer Polizeigewalt zu gedenken und an sie zu erinnern. Auch wir in unserem ostdeutschen Provinzkaff möchten an die Opfer erinnern und den Repressionsorganen zeigen, dass wir nicht wegschauen und sie nicht unbeobachtet sind.

Dass die Täter nach 17 Jahren noch immer auf freiem Fuß sind ist leider kein Einzelfall, zu oft lesen wir Meldungen über rassistisch motivierte Personenkontrollen, oftmals ist es nur engagierten Menschen zu verdanken dass daraus kein Fall von Polizeigewalt wird und wir nicht noch mehr Fälle wie die von Oury Jalloh, Yaya Jabbi und Achidi John haben. Leider leben wir in einer Realität in welcher Täter geschützt, Opfer denunziert, engagierte Menschen kriminalisiert, Zeugen nicht beachtet, Beweise/Akten vernichtet und Verfahren gegen Polizisten verschleppt oder gar eingestellt werden. Die "Einzelfälle" der letztem Jahre zeigen auf was seit Jahren klar ersichtlich und nicht mehr zu verheimlichen war. Die Polizei hat ein Rassismusproblem. Aus diesen und vielen anderen Gründen ist es nötig an die Opfer zu erinnern und die Täter zu mahnen dass sie nicht ungesehen bleiben.

Kein Vergeben, Kein Vergessen.