„Solidarität so oder so – Freiheit für Lina, Dy und Jo!“ Unangemeldete Antirepressionsdemo in Kiel

Die nicht öffentlich angekündigte Demo versammelte sich gegen 19 Uhr in der Medusastraße und zog anschließend zum Vinetaplatz. Hier wurde eine kurze Zwischenkundgebung abgehalten. Von dort ging es die Elisabethstraße hinab, an deren Ende sich die Demo auflöste. Während der Aktion wurde durchgängig Pyrotechnik gezündet, was das Interesse vieler Gaarder*innen für ihren politischen Hintergrund weckte. Dutzende Flyer wurden von Passant*innen freundlich entgegengenommen. Die etwa 20-minütige Aktion konnte ohne Störungen durch die Polizei zu ihrem planmäßigen Ende gebracht werden.

„Wir sind heute hier, um unsere Wut darüber auf die Straße zu tragen, dass bundesweit derzeit mehrere Genoss*innen aus der Antifa-Bewegung im Knast eingesperrt oder davon bedroht sind. Ein weiteres Jahr der harten Repressionsschläge gegen die radikale Linke in der BRD, insbesondere gegen den militanten Antifaschismus, liegt hinter uns.

Lina sitzt seit nunmehr über einem Jahr in Untersuchungshaft in Leipzig, weil sie gezielte Angriffe auf Neonazis im braunen Sachsen mitorganisiert haben soll. Im Antifa-Ost-Verfahren sind zahreiche weitere Genoss*innen mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert. In Baden-Württemberg sind Jo, Dy und Findus in diesem Jahr zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden, weil sie militant gegen organisierte Rechte vorgegangen sein sollen. Weitere Verfahren laufen.Gerade in Zeiten des Rechtsrucks, des rassistischen Terrors und der ungebrochenen Nähe staatlicher Strukturen zu neofaschistischen Netzwerken, braucht es entschlossenen Antifaschismus. Wir brauchen unsere Genoss*innen draußen, um uns weiter gegen Nazis und Rechte aller Art zu wehren. Wir schicken solidarische Grüße an alle inhaftierten Antifas hinter die Knastmauern!

Unsere Solidarität gegen ihre Repression und Klassenjustiz! Freiheit für alle Antifas – Freiheit für alle politischen Gefangenen!“

www.antifa-kiel.org

Weitere Infos: soli-antifa-ost.org | notwendig.org | wirsindalleantifa.rote-hilfe.de